Someraivon edessä on pidettävä pää kylmänä – Professori: Kommentoijatkin voivat joutua vastuuseen

Kunnianloukkausten määrä kasvanut

Poliisille ilmoitettujen kunnianloukkausten määrä on kasvanut tasaisesti kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2007 niitä ilmoitettiin koko maassa 3520 kappaletta ja vuonna 2016 niiden määrä oli 4360.

Oulun poliisilaitoksen alueella vuonna 2007 poliisin tietoon tuli 374 kunnianloukkaustapausta. Viime vuonna niitä oli jo 512.

Törkeiden kunnianloukkausten määrä on suhteellisesti pieni. Koko maassa niitä oli vuonna 2007 70 kappaletta ja viime vuonna 34 kappaletta. Oulun alueella niitä on ollut alle kymmenen vuosittain, ainoa poikkeus oli

vuosi 2011, jolloin niitä kirjattiin 12 kappaletta.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on antanut suosituksia kunnianloukkauksista määrättävistä vahingonkorvauksista. Suositukset perustuvat käräjäoikeuksien oikeuskäytäntöön. Korvaukset vaihtelevat

satasista jopa kymmeneen tuhanteen euroon.

Valheellisen tiedon tai vihjauksen levittäminen kahdenkeskisessä kanssakäymisessä tai siten, että teko tulee vain vähäisen henkilöpiirin tietoon voi johtaa 200 – 1000 euron korvauksiin.

Jos esitetty valheellinen tieto tai vihjaus on erityisen vahingollista ja se tulee tai on omiaan tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon, korvaussuositus on jo 5000 – 10 000 euroa.