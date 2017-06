Somen kautta voi sekä löytää töitä että tulla löydetyksi

Työnhaussa kannattaa hyödyntää myös sosiaalista mediaa, selviää Sitran Työelämätutkimuksesta. Sosiaalisen median kautta töitä on löytänyt joka kymmenes tutkimukseen vastaaja. Joukossa on etenkin nuoria, opiskelijoita ja yksinyrittäjiä. Noin viisi prosenttia vastaajista kertoo, että heidät on löydetty sosiaalisen median kautta johonkin tehtävään.

- Vain noin joka neljäs työllistyy avoimeksi ilmoitettuun työpaikkaan. Kaikkia muita reittejä uuteen työhön kannattaa siis hyödyntää. Varsinkin työelämän verkostojen rakentaminen maksaa vaivan, sillä etenkin niin sanotut piilotyöpaikat löytyvät usein niiden kautta, kertoo Sitran johtaja Timo Lindholm.

Työelämätutkimus toteutettiin yhteistyössä tutkimuslaitos IRO Research Oy:n kanssa, ja siihen vastasi alkuvuodesta noin 5 000 suomalaista.