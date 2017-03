Soinin eroilmoitus noteerattiin maailmalla laajasti

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin ilmoitus siitä, ettei hän hae jatkokautta, on noteerattu ympäri maailman. Laajimmin levisi uutistoimisto AP:n pikku-uutinen, joka julkaistiin kymmenissä lehdissä eri puolilla maailmaa.

Pidemmät jutut aiheesta julkaisivat ainakin EU-asioihin keskittyvä Politico sekä uutistoimistot Reuters ja TT.

Politicon mukaan Brysselissä on seurattu perussuomalaisten kohtaloa kiinnostuneina, sillä Suomea on pidetty koelaboratoriona maahanmuuttovastaisten puolueiden ottamisesta mukaan hallitukseen. Se noteerasi Soinin mahdollisiksi seuraajiksi puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon.

Reuters spekuloi sillä, johtaako perussuomalaisten puheenjohtajan valinta Suomen hallituksen kaatumiseen. Sen mukaan puolue voi ajautua seuraavan johtajan aikakaudella nykyistä kovemmalle linjalle.

TT nosti juttunsa kärkeen puolueen puheenjohtajataiston entisten SMP:läisten ja muukalaisvastaisten voimien välillä.

Perussuomalaisten teltalla otettiin Soinin ilmoitus rauhallisesti

Helsingissä Hakaniemen torilla perussuomalaisten vaalikojulla suhtauduttiin sunnuntaina puheenjohtaja Timo Soinin vetäytymisilmoitukseen rauhallisesti. Moni sanoi osanneensa odottaa Soinin jättäytyvän pois, tosin ajankohta yllätti osan. Moni arveli Soinin päätöksen taustalla olevan terveydellisiä syitä.

Esko Stenbergin mielestä Soini on ollut puolueelle hyvä puheenjohtaja.

- Tämä oli huono uutinen puolueelle, Stenberg sanoi.

Hänen mielestään tällainen ratkaisu on aina henkilökohtainen asia, joka tehdään jaksamisen mukaan.

Stenbergin mielestä esimerkiksi Sampo Terho tai Jussi Halla-aho olisivat molemmat hyviä vaihtoehtoja puheenjohtajaksi. Hän uskoo, että vahvasti maahanmuuttopolitiikassa profiloitunut Halla-aho ottaisi tehtävään noustessaan vahvemmin haltuun muitakin politiikan teemoja.

- Jos hänestä tulee puolueen puheenjohtaja, niin kyllä hän joutuu väkisinkin ajattelemaan asioita laajemmin.

Äänestyspäätöstään vielä pohtiva Tellervo Salonen kehuu Soinin otteita puheenjohtajana ja sanoo, että tilalle tarvittaisiin vahva puoluejohtaja. Hän toivoo suoraa puhetta esimerkiksi maahanmuutosta.

- Halla-aho on mielestäni hirveän paljon suomalaisten puolella, mutta hänkään ei uskalla sanoa kaikkia mielipiteitään niin kuin haluaisi.

Perussuomalaisten listoilta Helsingissä valtuustoon pyrkivä Mari Rantanen sanoo pitävänsä hyvänä asiana, että puolueeseen on odotettavissa puheenjohtajakisa. Halla-ahoa puheenjohtajaksi kannattava Rantanen odottaa puolueen linjan kirkastuvan kisan myötä.

- Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne ja kutkuttavakin. Aina kun on kisa, niin se on ihan mahtava juttu.

