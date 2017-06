Soinilaisille uudet turvaohjeet - raju palauteryöppy sai uuden ryhmän varpailleen

- Aikamoista sontaa sataa niskaan. Näin tiivisti uusi vaihtoehto -ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara tuntemukset Lännen mediassa viikonloppuna.

Perussuomalaisten hajoaminen sai aikaan ennen näkemättömän rajun palautepuuskan. Osa on tasoltaan uhkailua, fyysiseen koskemattomaan liittyvää ja jopa edustajan perheeseen kohdistuvaa.

Ryhmän johto on ollut tiiviissä yhteydessä eduskunnan turvallisuusosaston kanssa.



Ryöpsähdys seuraa muutosta

Turvallisuusjohtaja Jukka Savola vahvistaa, että he ovat antaneet uuden ryhmän edustajille ohjeet menettelytavoista niitä tilanteita varten, joissa uhkaava ilmiö nousee esille.

- Kun politiikassa tulee muutoksia, niin ne herättävät voimakkaita tunteita. Muutosten jälkeen tulee ryöpsähdys.

Kesällä on monia yleisötapahtumia, joissa uusi ryhmä on mukana, suurimpana SuomiAreena Porissa ensi kuussa.

Savola korostaa, että julkisissa esiintymisissä turvallisuus on pitkälti järjestäjän kontolla. Mitä tapahtuu kesän aikana turuilla ja toreilla, niin se on kysymysmerkki.

- Poliitikot ovat aika kovanahkaista joukkoa, mutta ehkä tämä ryöpsähdyksen taso on yllättänyt. Eduskunnassa on tehty muun muassa isoja leikkauspäätöksiä, mutta tunnekuohut eivät ole olleet näin valtavia.

Kahden ryhmän edustajat tapaavat varmasti erilaisissa paneeleissa.

Savola jatkaa, että sanan säilää voi heiluttaa.

- Kunhan se pysyy sanan säilänä, eikä oteta muita keinoja käyttöön.

Hän muistuttaa, että samantyyppisiä tuntemuksia on vuodatettu sosiaalisessa mediassa ennenkin.

- Tietyiltä sivustoilta niitä löytyy.

Hän ihmettelee, miten Suomeen on pesiytynyt vihapuhe.

- Erityisen epämiellyttää se on, jos sitä kirjoitetaan nimimerkin takaa.

Maalitauluksi johtuvat joskus myös perheenjäsenet.

- Se on alhaisin keino mitä voidaan käyttää.

Hän toivoo, että osapuolet löytäisivät rauhallisen tavan keskustella, vaikka asioista ollaan eri mieltä.

- Seuraavissa vaaleissahan tämä vasta ratkaistaan, hän korostaa.

Savolan mukaan tilanne ei ole äitynyt siihen, että jokainen tarvitsisi turvamiehen kannoilleen Porissa.



Puheenjohtaja vahvistaa ohjeistuksen

Uuden ryhmän puheenjohtaja Simon Elo vahvistaa, että edustajat ovat saaneet ohjeistuksen, miten toimia uhkaavissa tilanteissa.

- Olen myös tavannut muita turvallisuusviranomaisia.

Hänkin on sitä mieltä, että julkisuudessa olevilla poliitikoilla on parkkiintunut nahka, eivätkä he vähästä hätkähdä.

- Jos uhkailu koskee perhettä, niin se menee herkästi ihon alle ja tuntuu paljon vakavammalta.

Elo kertoo, että hän on saanut perheeseensä kohdistuvia kommentteja.

- Kansanedustaja Pentti Oinonen kertoi, että häneen oli käyty käsiksi kadulla. Ohje on, että jos fyysistä koskemattomuutta uhataan, niin edustajan pitää olla heti yhteydessä eduskunnan turvallisuusosastoon. Siihen ei pidä suhtautua kevyesti.



Uhkakuvat ovat kiristyneet

Elo sanoo, ettei hänen tietojensa mukaan kukaan ole tehnyt uudesta ryhmästä rikosilmoitusta, vaikka aihetta kyllä olisi.

- Ryhmässä ei ole vielä keskusteltu SuomiAreenan turvatilanteesta. Menemme niiden nuottien mukaan, jotka turvallisuusviranomaiset katsovat tarpeellisiksi.

Hän pohtii, että uhkakuvat ovat kiristyneet yleisellä tasolla.

- Siitä kertoo, että valtionjohtoa turvaamaan palkataan lisää henkilökuntaa, mutta moneen muuhun maahan verrattuna Suomessa poliitikoilla on turvallinen asema. Täällä voi liikkua vapaasti.

Elo ei ole havainnut, että uudessa ryhmässä vallitsisi suoranaista pelkoa.

- Totesimme yhdessä, ettei meitä sinänsä pelota enää mikään, kun ottaa huomioon, mitä teimme kahdessa päivässä.

Hän arvelee, että tunnekuohut todennäköisesti tasaantuvat.

- Pidän silti huolestuttavana, että meillä on ihmisiä, jotka kokevat vihaa ja kirjoittavat siitä omalla nimellään ja kuvallaan. Tämä on niin huolestuttava ilmiö, että siitä pitää keskustella muiden eduskuntaryhmien kanssa. Eduskunnan aikoinaan oli vihapuheisiin liittyvä keskustelu, mutta tässä nähdään, että ongelma on edelleen olemassa.