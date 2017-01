Soini torjuu lisäleikkaukset: "Löysä leikkauspuhe ja sillä pelottelu on pelin politiikkaa"

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini sanoo, että lisäleikkauksille ei ole tarvetta. Hän sanoo, että löysä leikkauspuhe ja sillä pelottelu on pelin politiikkaa. Soini puhui perussuomalaisten piirijohtajien kokouksessa lauantaina.



Soinin mukaan Suomen suunta on käännetty ja kaavamaisella kamreeripolitiikalla ei menestytä.



– Tosiasia on, että talous kasvaa ja työttömyys vähenee.



Soini asettui puheessaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kannalle hallituksen kevään puolivälineuvotteluja koskevassa leikkauskeskustelussa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on väläyttänyt jopa 1-2 miljardin leikkaustarvetta hallituksen puolivälineuvotteluissa huhtikuussa, jos talous ja työllisyys ei kohene tarpeeksi ennen kevättä.



Pääministeri Sipilän mukaan kipeät säästöpäätökset on jo tehty. Sipilän kanssa samoilla linjoilla oli uusi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan. Lintilä arvion mukaan isoja säästöpäätöksiä ei enää tarvita.



Soini sanoi puheessaan, että jos vaatii lisää leikkauksia, on kerrottava mistä ja keneltä leikataan. Arvostelua sai myös oppositio.



– Oppositio möykkää lisäleikkauksista yksilöimättä kohteita.



Soini muistutti, että edellinen hallitus ajoi Suomen julkisen talouden tärviölle. Soinin mukaan se korjataan.



– Kärsivällisyyttä tarvitaan, vaikka se ottaa lujille. Oppositio ei tule perumaan yhtäkään tämän hallituksen sopeutustointa. Ei yhtäkään, Soini sanoi.



Hän muistutti myös perussuomalaisien vaikutusvallasta.



– Sitä ei pidä ylenkatsoa. Puolueella pitää olla kanttia puolustaa omia saavutuksia ja läpiajamia asioita. Vaihtoehto on hallituksen kaatuminen ja todennäköiset uudet vaalit. Se on huono tulema sekä Suomen että perussuomalaisten kannalta. Ja tässä järjestyksessä.