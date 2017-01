Soini suuntaisi verot kesämökkipaikkakunnalle lomakausina

Tietty määrä palveluja pitää olla saatavilla tai saavutettavissa, asuu ihminen missä hyvänsä. Tätä mieltä on perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini. Hänellä on ehdotus, jolla taantuvien kuntien kassaan saataisiin lisää rahaa.

- Jos asuu esimerkiksi kolme kuukautta kesämökillä, voisiko verot maksaa siltä ajalta mökkipaikkakunnalle? Tai kun metsä kasvaa Honkajoella ja omistaja asuu Helsingissä, niin Helsinki saa verotulot, vaikka tuotto tapahtuu Honkajoella. Voisiko tämä olla toisin? Soini pohtii.

Hän kertoo itsekin viettävänsä kaiken liikenevän aikansa kesämökillä ja suunnittelee asuvansa siellä eläkepäivinä puolet vuodesta.

- Näistä asioista olisi kuntapolitiikassa hyvä keskustella. Jos halutaan haja-asutusalueella palvelut pitää, tämäntyyppisiä ratkaisuja tarvitaan, koska muuten siellä ei rahat riitä. Se voisi olla myös vapaaehtoista. Luulen, että monille ei tuottaisi ongelmaa maksaa satasta tai kahta vuodessa.

Etenkin pääkaupunkiseudulla asumisen kalleus on murheenkryyni. Ongelma on Soinin mielestä myös rakenteellinen, koska asumistuet ja toimeentulotuet valuvat suoraan vuokranantajien ja omistajien rahapusseihin.

- Tavaton osa rahoista menee asumiseen ja lainojen lyhentämiseen. Se lisäys, mikä sieltä voisi tulla kulutukseen, voisi luoda palvelumahdollisuuksia ja monia muita työllistämismahdollisuuksia.

Puheenjohtajakisa mietityttää

Ulkoministerin työhuoneen ikkunasta näkyvät jäänmurtajat. Seinältä katselee oppi-isä Veikko Vennamo. Espoolainen Soini kertoo lähtevänsä ehdolle kuntavaaleihin, mutta ei maakuntavaaleihin. Puheenjohtajakisasta hän ei ole vielä päättänyt mitään eikä tiedä, päättääkökään ennen kuntavaaleja. Päätös ei ole helppo.

- Kun sen aika on, pitää lähteä sen verran kauas puheenjohtajapaikasta, ettei aamureinoissa pääse kävelemään takaisin.

Soini sanoo voivansa osallistua puolueen toimintaan ministerinä sittenkin, kun ei enää ole puheenjohtaja, mutta uuden johdon tekemisiin hän ei puutu.

- Päätöksen täytyy olla omani riippumatta siitä, keitä muita on ehdokkaana tai haastamassa. Mutta ei tietenkään ole vähämerkityksellinen asia, kuka perussuomalaisia johtaa. Joku voi onnistua minua paremmin, mutta joku voi olla täydellinen katastrofi.

Puolueen kannatus viime kuntavaaleissa oli 12,3 prosenttia ja valtuutettuja puolue sai lähes 1 200, mutta nyt valtuustojen koot pienenevät. Pikkuisen enemmän kannatusta pitää silti Soinin mielestä aina tavoitella kuin edellisissä vaaleissa.

- Me ollaan suht hyvin aikataulussa, ja jos tähän saadaan kunnon loppukiri, ehdokasmäärä voi olla sellainen, joka minua tyydyttää. Kunnalla pitää olla budjettivaltaa ja päätettävää, eivät ihmiset muuten motivoidu. Pienemmillä paikoilla haaste on suurempi kuin kaupungeissa.

Kaavoitus tärkein tehtävä

Kaavoitus on kunnallinen monopoli, joka ohjaa kaupungin rakennetta, elinkeinoelämää, kouluja ja palveluja. Siitä huolehtiminen on Soinin mielestä kuntien tärkein tehtävä.

- Kunnanvaltuustot päättävät myös, missä on lähin koulu. Ne ovat kovia vääntöjä. Perussuomalaisten suositus valtuutetuille on, että monipuolisia mahdollisuuksia pitää olla, jos se on taloudellisesti mielekästä. Ei koulua kuitenkaan voi pitää yhtä tai kahta oppilasta varten.

Päivähoidossa puolueen kanta on, että valinnanvapauden pitää olla todellinen kotihoidon ja päivähoidon kesken.