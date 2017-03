Soini Putinin ja Trumpin tapaamisesta: ”Isoa kalaa kannattaa pyytää”

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) pitää erinomaisena uutisena sitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaisi tavata USA:n presidentin Donald Trumpin Helsingissä.

- Kyllä aina isoa kalaa kannattaa pyytää. Täytyy toivoa, että tähän voidaan päästä, Soini sanoi eduskunnassa toimittajille.

Soini ei pitänyt Putinin lausuntoa yllättävänä, koska Suomi on pitänyt tapaamisen mahdollisuutta yllä.

- Olisihan se meille iso asia, jos tällainen tapaaminen saataisiin Suomen satavuotisvuotena ja kun Suomi ottaa arktisen neuvoston puheenjohtajuuden. Se nyt jää nähtäväksi, mutta kyllä Suomella tällainen valmius on.

Trumpin ja Putinin lähentymisen on pelätty voivan johtaa etupiirijakoon. Soini ei pitänyt heidän mahdollista tapaamistaan Suomessa tältä osin riskinä.

- Suomen paikka on lännessä, kuten tiedetään. En näe maailmassa olevan isossa määrin etupiirijakoa tapahtumassa. Se olisi pienille maille aina huono asia.

- Me emme Suomessa voi koskaan hyväksyä sitä, että pienten maiden päiden yli sovittaisiin jotakin heidän omasta kohtalostaan. Meidän kantamme on se, että pienillä mailla, niin kuin kaikilla mailla, on oikeus itsenäisesti päättää, minkälaisiin liittoihin ja järjestelmiin kuuluu. Tällä ankkuroidaan meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikka kansainväliseen oikeuteen, Soini sanoi.

Putinin presidentti Niinistölle ilmaisema halukkuus tavata Trump kertoo Soinin mukaan siitä, että Suomen ja Venäjän presidenttien välit ovat toimivat.

- Se on erittäin arvokasta, että jos tulee mitä tahansa keskusteltavaa, niin on suorat ja hyvät välit. Meillä on hyvä puheyhteys Venäjään, ja niin pitää ollakin, Soini sanoi.