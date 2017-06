Soini piikitteli halla-aholaisia: "Ei se sillä hoitunut, että torilla piti rajat kiinni -kylttiä"

Täytyy kuitenkin muistaa, että Timo Soini ei enää itse asettunut ehdolle. Mutta siihen oli varmasti yhtenä syynä se, että puolueen sisällä on ollut viimeisten parin vuoden aikana erimielisyyttä siitä, millä tavalla puoluetta pitäisi johtaa. Maahanmuuttoasioiden suhteenkin oli kahtiajakautumista. Suurimpia syitä on ollut myös se, että vaikka kyseinen puolue onkin profiloitunut maahanmuuttokriittisenä, se ei ole näkynyt hallituksessa tehdyssä työskentelyssä ja siellä tehtävissä päätöksissä lainkaan. Tästä moni kansalaisista pettyi ja koki puolueen pettäneen vaalilupauksensa. Perussuomalaiset eivät olisi kuitenkaan koskaan kasvaneet niin suureksi puolueeksi, ja edenneet niin pitkälle, kuin he ovat päässeet juuri nimenomaan Timo Soinin ansiosta. Vaikka hänellä on omanlaisensa mielipiteet maahanmuuttoon liittyen, ja siihen liittyvästä linjasta moni on hänen kanssaan eri mieltä. Timo Soini on joka tapauksessa tehnyt hienon ja pitkän uran niin puolueensa johtajana, kuin politiiikkonakin. Ja hän ansaitsee kaiken tunnustuksen siitä työstä, mitä on tehnyt. Krj.: Sari Hannele Makkonen, vapaa kirjailija. Siilinjärvi