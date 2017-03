Soini lupasi vielä lisää ehdokkaita – Halla-aho kertoo puheenjohtajakisaan lähdöstään maanantaina

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho panttaa edelleen tietoa perussuomalaisten puheenjohtajakisaan lähtemisestään.



Halla-aho on aiemmin ilmoittanut harkitsevansa kisaan osallistumista. Lauantaina hän tyytyi toteamaan, että kertoo asiasta lisää maanantaina.



Puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soinin mukaan puheenjohtajakisaan on odotettavissa vielä lisää ehdokkaita. Perussuomalaisten puoluevaltuusto kokoontui tänään lauantaina Helsingissä eduskunnan pikkuparlamentissa.







Halla-ahon mukaan hänen ja perussuomalaisten puheenjohtajakisaan maanantaina ilmoittautuneen puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terhon välillä ei ole kovin suuria aatteellisia erimielisyyksiä.



– Kyse on aika lailla makuasioista. Äänestäjä joutuu arvioimaan lähinnä sitä, miten uskottavaa on, että kukin ehdokas tulisi edistämään niitä asioita, joita sanoo edistävänsä, ennen kaikkea maahanmuuttopolitiikan saralla, Halla-aho sanoi.







Halla-ahon mielestä maahanmuuton kustannukset eivät kuulu julkisen vallan perustehtäviin.



– Julkiseen talouteen on ilmaantunut menoreikiä, joilla ei ole mitään tekemistä Suomen ja suomalaisen hyvinvoinnin kannalta ja joiden kannalta piikki on täysin auki.



Esimerkkinä tästä Halla-aho antaa maahanmuuton. Muissa hallituspuolueissa Halla-ahon mahdolliseen puheenjohtajuuteen ei ole suhtauduttu pelkästään myötämielisesti.



– Hallitukseen osallistuminen ei ole mikään itseisarvo, hallituksesta lähteminenkään ei ole mikään itseisarvo, Halla-aho kommentoi aihetta.







Hallitusyhteistyöstä uuden puheenjohtajan aikana Soinin näkemys oli selkeä.



– Ei ole järkeä, että antaisimme pois sen vallan, mitä vaaleissa on saatu. Puolueen täytyy jatkaa vaalikauden loppuun ja viedä ne asiat loppuun, jotka se on pistänyt alulle, hän sanoi.



Soini kuitenkin myönsi, että puolue on hankalassa paikassa, sillä suosio on laskussa. Mutta jos hallituksesta jäädään pois, ei kannatus Soinin mukaan ainakaan nouse.



– Meillä on yhteinen tavoite, ja se tavoite vaatii sitä, että puolue uudistuu. Linjaa voi ja pitää terävöittää.







Terho ennakkosuosikki

Timo Soini ilmoitti viime sunnuntaina, ettei aio hakea jatkokautta perussuomalaisten johdossa.



Puheenjohtajakisaan on jo ilmoittautunut tähän mennessä kolme kansanedustajaa. Ensimmäisenä osallistumisestaan ilmoitti kansanedustaja Leena Meri, maanantaina puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ja eilen perjantaina ensimmäisen kauden kansanedustaja Veera Ruoho.







Lännen median kyselyn mukaan puheenjohtajakilpailun ennakkosuosikki on Sampo Terho, mutta hänen kannatuksensa ei ole niin vahvaa, etteikö vaalissa voitaisi nähdä toista kierrosta.



Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkaa toiselle kierrokselle.







Kyselyn mukaan Sampo Terho saa perussuomalaisten puoluevaikuttajilta 54 prosentin kannatuksen, kun Jussi Halla-ahon kannatus oli 31 prosenttia.



Kyselyyn vastasivat puolueen piirihallitusten jäsenet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat, kansanedustajat sekä muissa keskeisissä tehtävissä toimivat perussuomalaiset.



Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa Jyväskylässä kesäkuussa.