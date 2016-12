Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoo, ettei hän ole vielä tehnyt päätöstä siitä, haluaako hän jatkaa puolueen johdossa. Soini on luvannut kertoa jatkoaikeistaan "kevään korvalla".

Vastikään sairauslomalla ollut Soini kertoi perussuomalaisten ajankohtaistilaisuudessa voivansa hyvin.

- Järki ja tunne tappelevat sisälläni. Järki sanoo, että jokohan olisi aika. Tunne sanoo, että ei helkkari, on tämä hienoa hommaa johtaa perussuomalaisten kansanliikettä.

Kevään kuntavaaleissa Soini on kertonut olevansa ehdolla.

- Minun tavoitteeni on ensi vuonna johtaa tätä puoluetta ainakin seuraavaan puoluekokoukseen asti, Soini sanoi.

Soinin mukaan perussuomalaiset ei aio lähteä hallituksesta kesken kaiken. Eilen neuvoteltu sote-kokonaisuus on hänen mukaansa hyvä, mutta ei vielä valmis.

- Ei tämä mikään yksinkertainen asia ole. Mutta yhteiskunnassa täytyy uskaltaa tehdä asioita ja viedä ne eteenpäin. Jos sinne jää jotain klappia, sen jälkeen korjataan.

Arvopaperikeskusuudistus on yksi hallituksen rivejä viime vuoden aikana hajottaneista kiistoista. EU-asetuksen myötä suomalainenkin sijoittaja voisi piilottaa omistuksensa hallintarekisteriin ulkomailla. Mahdollisuus avautuisi, jos jokin suomalainen pörssiyhtiö valitsisi arvopaperikeskuksen jostakin sellaisesta EU-maasta, jossa hallintarekisteri on käytössä. Soinin mukaan perussuomalaiset ei hyväksy tätä mahdollisuutta. EU-asetuksen toimeenpaneva laki on ollut puoli vuotta jumissa eduskunnan talousvaliokunnassa.