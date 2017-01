Soini, Huhtasaari ja Laukkanen mukana Trumpin rukousaamiaisella

Ulkoministeri Timo Soini (ps.), kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen osallistuvat Yhdysvaltojen kongressin kansalliselle rukousaamiaiselle 2. helmikuuta. Puhujana tilaisuudessa on myös Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump.

Rukousaamiaiselle osallistuu tänä vuonna noin 2 800 ihmistä, joista kansainvälisiä kutsuvieraita on 140 maasta reilut 50. Kutsuttujen joukossa on parlamentaarikkoja, ministereitä ja presidenttejä. Tapahtuma on kolmipäiväinen ja sisältää tapaamisia ja keskusteluja kristillisestä maailmankuvasta.

Kutsusta tiedottivat kristillisdemokraatit. Laukkanen on saanut kutsun tapahtumaan neljältä eri Yhdysvaltojen presidentiltä vuodesta 1998 alkaen.

- Tapahtuman keskeisintä antia on mahdollisuus verkostoitua maailmanlaajuisesti huippupoliitikkojen ja vaikuttajien kanssa. Täällä syntyy ystävyyksiä, jotka kestävät koko elämän ajan. On vahinko, ettei Suomessa ymmärretä ja olla kiinnostuneita tämänkaltaisista tapahtumista, Laukkanen sanoi tiedotteessaan.

Laukkanen on järjestänyt vastaavaa tapahtumaa Suomessa. Seuraava suomalainen rukousaamiainen pidetään maaliskuussa.

Soini kertoi saamastaan kutsusta Ylen Pressiklubissa joulukuussa ja sanoi tuolloin, ettei hänellä ole ohjelmassaan tapaamista presidentin kanssa. Soinin mukana tapahtumassa on myös hänen puolisonsa.

