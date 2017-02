Soini ärähti perhevapaista – paineet kasvavat huhtikuun puoliväliriiheen

Perhevapaat eivät ole kauppatavaraa hallituksen puoliväliriihessä, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.



Soini paaluttaa kantaansa samalla, kun muissa hallituspuolueissa kasataan paineita perhevapaauudistuksen aloittamiseen huhtikuun puoliväliriihessä.



Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi tammikuun puoluevaltuustossa, että ensimmäiset askeleet perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi pitäisi aloittaa nimenomaan puoliväliriihessä.



– Vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisessa tulee tukea tasa-arvoista vanhemmuutta ja lisätä pienten lasten vanhempien työllisyyttä, hän totesi tuolloin.



Keskusta julkisti joulukuussa omat tavoitteensa. Se toivoo uuden perhevapaamallin ja sen rahoituksen laajapohjaisen valmistelun käynnistämistä ripeästi, jotta uudistus valmistuisi ensi vaalikaudella. Se haluaa pidentää tulosidonnaisia perhevapaita ja joustavoittaa vapaiden käyttöä. Puolue haluaisi tukea paremmin isien mahdollisuutta lapsenhoitoon.



Pääministeripuolue näkee, että uudistus tarvitsee laajapohjaista valmistelua, koska kyse on myös työnantajien ja -tekijöiden rahoista.



Soini varoitti kotiäitivihasta



Soini otti perhevapaisiin kantaa sunnuntaina lehdistölle lähettämässään tiedotteessa.



– Tämä hallitus ei käy perhevapaiden kimppuun. Hallitusohjelma on tässä yksiselitteinen. Perussuomalaiset ei suostu näkemään perheen valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta minkään sortin ongelmana.



Soini varoitti myös ”kotiäitivihan” lietsomisesta.



– On todella suuri ilo, että perhe saa itsenäisesti päättää, miten se perhetuet käyttää.



Perhevapaita ei hallitusohjelmassa



Hallitusohjelmassa ei mainita perhevapaita. Siinä linjataan, että palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen.



Hallitus on valmistellut yhden perhevapaita koskevan uudistuksen, joka tulee voimaan huhtikuun alussa. Silloin naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvia kustannuksia tasataan 2 500 euron kertakorvauksella työnantajalle. Tavoitteena on parantaa naisten tasa-arvoista kohtelua ja työllistymistä.



Voimassa olevassa vapaajärjestelmässä Kela maksaa äitiysrahaa noin neljältä kuukaudelta ja vanhempainrahaa noin puolen vuoden ajalta. Vanhempainrahakauden voi jakaa äidin ja isän kesken tietyin edellytyksin.



Isyysvapaa on noin yhdeksän viikkoa. Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa korkeintaan 18 arkipäivää, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysvapaat isä voi pitää vanhempainrahakauden päätyttyä. Tässä vaiheessa lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen.