Sofi Oksanen brittilehti The Guardianissa: suomettumisen aika vaikuttaa yhä Suomeen

Kirjailija Sofi Oksanen on huolissaan siitä, miten Suomea kuvaillaan Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien Helsingin tapaamiseen liittyen. Oksanen kirjoittaa The Guardaniassa, että muutamat fraasit Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen ympärillä ovat pistäneet korvaan.

– Kansainvälisessä lehdistössä yhdeksi paikkavalinnan syyksi on mainittu Suomen menneisyys “neutraalina” maana, jossa on ennenkin järjestetty idän ja lännen välisiä kokouksia, ja nyky-Suomea on luonnehdittu “puolueettomaksi maaperäksi”. Mutta tämän päivän Suomi on kaukana siitä. Suomi on Euroopan Unionin jäsen ja euromaa. Se ei ole epämääräistä harmaata aluetta Euroopan ja Venäjän välillä, Oksanen sanoo.

Oksasen mukaan suomettumisen aika vaikuttaa yhä Suomeen.

– Kieli luo todellisuutta ja lähihistoriamme saa Suomen yhä käyttäytymään tietyllä tavalla. Emme esimerkiksi tiedä, olisiko Suomi NATO-maa, ellei Venäjä ärhentelisi asiasta jatkuvasti ja saisi meitä uskomaan jäsenyyden pudottavan taivaan päällemme.

Oksanen muistuttaa kirjoituksessa muun muassa siitä, että Suomen kouluissa mukailtiin neuvostoliittolaisen historiankirjoituksen linjaa. Esimerkiksi Viron sanottiin liittyneen vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon.

Suomettumisen taustalla vaikutti Neuvostoliiton kanssa solmittu YYA-sopimus.

– Suomi oli Neuvostoliitolle psykologinen laboratorio, jonka kautta oli näppärä tutkia muun muassa Neuvostoliiton suosikkityökalua, refleksiivistä kontrollia. Siinä kohde saadaan tekemään toivottuja päätöksiä näennäisen itsenäisesti kontrolloimalla sen saamaa tietoa. Tätä metodia Venäjä on käyttänyt esimerkiksi avittaessaan Yhdysvaltojen vaaleissa presidentiksi Donald Trumpin, Oksanen kirjoittaa.

Presidentti Niinistökin on miettinyt termejä

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pohtinut sitä, minkälaisia sanoja Suomesta käytetään huipputapaamisen yhteydessä. Reilu viikko sitten pitämässään tiedotustilaisuudessa Niinistö halusi avata Suomesta venäläisessä Kommersant-lehdessä käytettyä neutraali-sanaa.

– Neutraali-sana on venäläistä kielenkäyttöä. Se on hiljattain auennut minullekin. Olen lukenut, että vastaavia tapaamisia on pyritty järjestämään neutraaleissa eli kolmansissa maissa. Näin oli, kun Jeltsin ja Clinton tapasivat Vancouverissa (1993) ja Medvedev ja Obama Lontoossa (2009). Lisäksi Trump ja Putin ovat aiemmin tavanneet Hampurissa. Kyllä me tähän kerhoon sovimme ja oikein hyvin, Niinistö pohti.