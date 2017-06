Snapchat tuplasi käyttäjänsä Suomessa – kaksi kolmasosaa nuorista "snäppää"

Kuva- ja videopalvelu Snapchat on lisännyt nopeasti suosiotaan suomalaisten keskuudessa, kertoo DNA:n somebarometri. Snapchat on suosittu etenkin nuorten keskuudessa, ja se on tuplannut käyttäjänsä viime vuodesta.

DNA:n vuoden 2016 somebarometrissä 11 prosenttia suomalaisista ilmoitti käyttävänsä sovellusta, nyt lukema oli 22.

Nuorista Snapchatiä käyttää kaksi kolmasosaa ja joka toinen käyttää sitä päivittäin.

Eniten käyttäjiä sosiaalisista medioista on YouTubella, jota käyttää 88 prosenttia suomalaisista. Kärkikolmikon täydentävät Facebook (82 %) ja WhatsApp (70 %).

Valtaosa somekanavista on kasvattanut suosiotaan viime vuodesta. Facebookin päivittäinen käyttö nuorten keskuudessa on kuitenkin laskussa. 15-24-vuotiaista sitä käyttää päivittäin 70 prosenttia, kun viime vuoden lukema oli 79.