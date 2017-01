SM-pilkeistä tehtiin rikosilmoitus – kalat jätetään jäälle kitumaan

SM-pilkistä on tehty rikosilmoitus kalojen kohtelun vuoksi. Kilpailua järjestävän Suomen Vapaa-aikakalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Markku Marttinen vahvistaa tiedon.



Rikosilmoitus on tehty, koska kilpailun säännöissä ei vaadita saaliskalan lopettamista. Kalat jätetään jäälle kitumaan.



– Olemme jo pitäneet hallituksen kokouksen ja lähettäneet kyselyä jäsenpiireille halukkuudesta sääntömuutokseen. Mutta se ei missään tapauksessa ehdi SM-pilkkiin, Marttinen sanoo.



SM-pilkkien esikilpailu järjestetään Rantasalmella jo ensi viikolla 4 helmikuuta. Varsinaiset kisat käydään 4.3. Siihen sääntömuutos voisi Marttisen mukaan teoriassa ehtiä.



– Olemme suositelleet tappamista jo vaikka kuinka monta vuotta sitten. Se on eettisesti perusteltua, mutta se ei ole näin isossa järjestössä helppoa, kun on iät ajat pilkitty näin, Marttinen kertoo.



– Aikaahan niskojen taittamiseen vähän kisassa menee, mutta sehän on sitten sama kaikille.



Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa vaaditaan kalojen tappamista heti.



Eläinsuojelulaki kieltää turhan kärsimyksen aiheuttamisen eläimille.