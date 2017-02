Slunga-Poutsalo: Kiemungin eron taustalla epäselvyydet matkalaskussa

Tampereen perussuomalaisten puheenjohtajan Terhi Kiemungin puolueesta erottamisen taustalla ovat matkalaskuun liittyvät epäselvyydet, kertoo puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo STT:lle.

– Puolueen toiminta on vahvasti rahoituksen puolelta valvottua toimintaa. Tilanne on kerta kaikkiaan sellainen, että matkalaskuja ei laskuteta kahta kertaa mistään, Slunga-Poutsalo sanoo. Hänen mukaansa kyse on yhdestä tapauksesta.

Slunga-Poutsalo kertoo, että asiaa ryhdyttiin selvittämään Kiemungin kanssa, kun mahdolliset epäselvyydet tulivat puolueen tietoon. Hänen mukaansa Kiemungin selvityksissä oli ristiriitoja. Epäselvyyksiä tutkittiin myös ulkopuolisen tilintarkastajan kanssa, mutta Kiemungin antamat selvitykset eivät olleet uskottavia, Slunga-Poutsalo sanoo.

Tapaus katkaisi kamelin selän.

– Tässähän on kerääntynyt tätä kasaa, että ollaan sitä vaille, ettei jokaisessa puoluehallituksessa jouduttu asioita käsittelemään.

Kyse ei ole summista vaan periaatteesta, Slunga-Poutsalo sanoo.

– Meillä on ehdoton nollatoleranssi tällaiselle toiminnalle. Meille ei jäänyt vaihtoehtoja.

Kiemunki ei ole toistaiseksi vastannut STT:n haastattelupyyntöön.

Piirijohtaja: Monen asian summa

Pirkanmaan piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja Ari Prihti pitää Kiemungin erottamista monen asian summana. Hänen mukaansa Kiemungin ongelmat ovat liittyneet lähinnä tämän kirjoituksiin sosiaalisessa mediassa.

Prihti ei yllättynyt Kiemungin erottamisesta, mutta pitää erottamisen ajankohtaa outona, koska kuntavaalit ovat lähellä.

Prihti pitää erottamispäätöstä oikeana.