Sky News: Keilahallin hyökkääjä on toisen panttivangin ex-mies - brittipoliisin mukaan kyse ei ole terrorismista

Britanniassa aseistetun miehen kerrotaan ottaneen panttivankeja keilahallissa. Asiasta uutisoivat useat brittimediat silminnäkijäkertomusten perusteella.

Poliisi on eristänyt Bermuda Parkin alueen Nuneatonissa lähellä Birminghamia.

Silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä miehen, jolla oli katkaistu haulikko. Eräs silminnäkijä kuvaili miehen olevan nelikymppinen.

Sky Newsin mukaan panttivankeja on kaksi ja he ovat keilahallin työntekijöitä. Keilahallin johtaja sanoi Sky Newsille, että asemiehen uskotaan olevan jommankumman panttivangin ex-mies. Johtajan mukaan kaikki muut työntekijät ja asiakkaat on saatu ulos keilahallista turvallisesti.

Kenenkään ei tiedetä toistaiseksi loukkaantuneen.

Warwickshiren poliisi ei ole vahvistanut tietoa panttivangeista, mutta on kehottanut ihmisiä välttämään Bermuda Parkin aluetta. Poliisi kertoo Twitterissä, että alueella käynnissä oleva tilanne ei liity terrorismiin.

Paikallisen Coventry Telegraph -lehden toimittaja on nähnyt alueella panssaroidun ajoneuvon ja ambulanssikopterin.

"Täällä on paljon lapsia"

Bermuda Parkin alueella sijaitsee keilahallin lisäksi ainakin elokuvateatteri, kuntosali, lasten leikkikeskus, hotelli ja useita ravintoloita. Elokuvissa olleet ihmiset ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että näytännöt on keskeytetty ja ihmisiä käsketty pysyttelemään sisätiloissa.

Läheisessä ravintolassa oleva nainen sanoi Sky Newsille, että poliisi oli varoittanut heitä aseistautuneesta miehestä.

- Poliisi on kertonut, että miehellä on haulikko ja panttivankeja -- Täällä on paljon lapsia eikä kukaan saa mennä ulos, nainen kertoi.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun