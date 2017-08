Sisäsyntyinen tarve auttaa – SDP:n Tuula Haatainen pyrkisi olemaan presidenttinä Niinistöä aktiivisempi

Tuula Haataisen kanssa täytyy puhua sotesta. SDP:n presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Haatainen on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja ratkaisevassa asemassa uudistusten toteutumisessa.

Sote-uudistus törmäsi jälleen kerran valiokuntaan, kun kesäkuun lopussa perustuslakivaliokunta totesi siinä olevan suuria aukkoja ja ongelmia. Hallituksen esittämä valinnanvapauslaki oli monilta osin perustuslain kanssa ristiriidassa.

– Sotessa täytyisi nyt kokonaan unohtaa tämä palveluiden yhtiöittäminen ja yksityistäminen. Valinnanvapauslain tulisi palvella asiakasta. Hoitoa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan, ja heitä varten täytyy luoda entistä vahvempi julkinen järjestelmä.

Myös suurten kaupunkien palveluiden totutuminen huolestuttaa. Haataisen mukaan suuret kaupungit ovat erilaisine ongelmineen kriittisiä pisteitä. Valtavan muutoksen myötä on vaarana, että esimerkiksi syrjäytymisen ja pahoinvoinnin ehkäisemiseksi tehty työ menisi hukkaan.

–Jos tämä hallituksen ajama malli olisi toteutunut, se olisi ollut suunnaton riski. Osaavat erikoislääkärit olisivat valuneet yksityisille toimijoille, ja julkinen terveydenhuolto olisi heikentynyt. Ei pidä luoda sellaista järjestelmää, joka romuttaa hyvin toimivan erikoissairaanhoidon.

Haatainen painottaa, että alueiden tulisi saada itse päättää, miten ja missä ne tuottaisivat sote-palvelunsa. Maakunnissa tiedetään itse parhaiten, millä kunnalla on riittävät resurssit ryhtyä palveluiden tuottajiksi. Esimerkiksi isoilla kaupungeilla on jo olemassa olevat toimivat koneistot.

Haatainen ei ymmärrä, miksei hallitus ole voinut suostua sote-uudistuksen parlamentaariseen käsittelyyn. Sote on eri hallitusten yli kantava projekti, joten olisi tärkeää, että kaikki olisivat siitä samaa mieltä. Tässä vaiheessa hallitus vielä ehtisi ottamaan opposition mukaan valmisteluun, mutta Haatainen ei usko sen tapahtuvan.

Presidentin tehtävät isommin esille

Haatainen näkee soten myös kansallisena turvallisuuskysymyksenä. Turvallisuus on sydäntä lähellä ja se on yksi syy, miksi Haatainen pyrkii presidenttiehdokkaaksi. Turvallisuuspolitiikka on myös tällä hetkellä monin tavoin muutoksen ytimessä. Presidenttinä hän nostaisi nykyistä enemmän esille sitä, että kaikilla olisi luottamus turvalliseen tulevaisuuteen.

– Presidentti voi nostaa esiin vaikeitakin asioita ja peräänkuuluttaa niiden kuntoon saattamista.

Nykyistä presidenttiä Sauli Niinistöä hän kutsuu vaisuksi. Haatainen olisi toivonut istuvalta presidentiltä enemmän aktiivisuutta ja keskustelunavauksia. Onhan presidentti valtakunnan mielipidejohtaja.

Keskeistä tulevan presidentin virassa on Haataisen mukaan myös se, miten Suomi pärjää muuttuvassa maailmassa. Presidentin täytyy olla siltojen rakentaja ja keskusteluyhteyden ylläpitäjä niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Haataisen mielestä suhteet etenkin Venäjään, Euroopan Unioniin ja Pohjoismaihin tulee olla hyvät.

Naisehdokkaita tullut lisää

Haatainen kisaa Sdp:n ehdokkuudesta yhdessä Maarit Feldt-Rannan ja Sirpa Paateron kanssa. Naiset ovat hyviä ystäviä eikä heissä Haataisen mukaan ole suuriakaan eroja.

Hän kuitenkin kokee omaksi vahvuudekseen kokemuksen.

Haataisen kokemus politiikasta on kolmikon kattavin niin järjestötasolla kuin eduskunnassakin. Lisäksi hänellä on laaja kokemus maailmanpolitiikasta, muun muassa YK-tehtävissä. Haatainen sanoo omaavansa sisäsyntyisen velvollisuudentunteen edistää parempaa maailmaa.

Ehdokaskampanjointi alkoi torstaina Helsingistä, missä kaikki kolme osallistuivat paneelikeskusteluun. Lauantain piipahdus Oulussa jäi vain muutaman tunnin mittaiseksi, sillä Haataisen aikataulu on nyt tiukka. Ehdokas ratkeaa syyskuun alussa.

Presidenttiehdokaskisaan on nyt lähtenyt mukaan jo kaksi naista, kun perjantaina vasemmistoliiton Merja Kyllösen lisäksi mukaan lähti perussuomalaisten Laura Huhtasaari. Myös kristillisdemokraateilta povataan naisehdokasta eli Sari Essayahia.

Haataisen mielestä ehdokkaiden valinnassa tulee mennä asiat edellä, mutta sukupuolella tuntuu olevan myös väliä.

– Olisi tärkeää, että nuoret tytöt ja pojat voivat nähdä myös toistamiseen naisen presidenttinä, Haatainen sanoo topakasti.