Sisäministeriön pelastusosaston johtaja: "Suuret metsäpalot ovat Suomessa epätodennäköisempiä kuin Ruotsissa"

Taito Vainion mukaan laaja sopimuspalokuntien verkosto on Suomen vahvuus verrattuna Ruotsiin metsäpalojen sammutuksessa.

Suomi selviäisi Ruotsia paremmin laajoista metsäpaloista. Näin vakuuttaa sisäministeriön pelastusosaston ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio Lännen Medialle.

Ruotsin hallitukselle sataa kritiikkiä länsinaapurissa raivoavien metsäpalojen hoidosta. Vainio muistuttaa, että Suomen pelastustoimenjärjestelmä on hyvin erilainen kuin Ruotsissa.

– Meillä on päätoimisen ammattihenkilöstön lisäksi sopimuspalokuntia laajasti koko valtakunnassa. Ruotsista puuttuvat sopimuspalokunnat, siellä on vain päätoiminen ja sivutoiminen henkilöstö käytössä.

Hänen mukaansa Suomessa saataisiin rekrytoitua nopeasti suuri määrä eri viranomaisia sammutustöihin, jos laajat metsäpalot leviäisivät maahan. Puolustusvoimilla on virka-apuosastoja, joita voidaan käyttää sammutustyöhön maastossa.

– Pelastuslaitoksilla ei ole varsinaista omaa lentokalustoa, mutta Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta saadaan tarvittaessa helikoptereita metsäpalojen sammutukseen.

Jos sammutuskaluston rajat tulevat vastaan, Suomi voisi pyytää lisävoimavaroja naapurimailta tai Euroopan unionilta.

Suomalaiset noudattavat hyvin metsäpalovaroitusta

Suomessa on seurattu tällä viikolla Venäjän puolella olevia maastopaloja, jotka ovat Lapin Inarin ja Sallan korkeudella vain noin kilometrin päässä Suomen rajasta.

Taito Vainion mukaan suuret metsäpalot ovat Suomessa epätodennäköisempiä kuin Ruotsissa paremman varautumisen vuoksi. Suomessa tehdään päivittäin tähystyslentoja, kun metsäpalovaroitus on voimassa.

– Tiheä metsäautoteiden verkosto takaa sen, että paloautoilla päästään lähelle paloalueita. Suomessa on myös paljon vesistöjä, joista on saatavilla vettä ja ne muodostavat myös luonnollisia rajoituslinjoja paloille.

Vainio kiittelee myös tavallisten suomalaisten ennaltaehkäisevää toimintaa. Valtaosa ihmisistä noudattaa voimassa olevaa metsäpalovaroitusta, eikä sytytä esimerkiksi avotulia metsien läheisyyteen.

Suomen viime vuosikymmenten suurin metsäpalo on vuodelta 1997, jolloin Tammelassa paloi noin 250 hehtaaria. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa Pyhärannassa on noin sadan hehtaarin metsäpalo.

– Kokonaisjärjestelmä on toimiva ja Suomessa on vältytty hyvin isoilta metsäpaloilta. Samaan hengenvetoon on sanottava, että kyllä laajat metsäpalot ovat meilläkin mahdollisia varsinkin tänä kesänä, Vainio sanoo.