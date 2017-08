Sisäministeri Risikko: Turun puukotuksia tutkii noin sata ihmistä

Noin sata henkeä on mukana tutkimassa Turun viime perjantain puukotuksia, sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi medialle tiistaina.

Tutkinnassa edetään useita erilaisia linjoja. Risikko sanoi, että tutkinnan tie on pitkä ja että johtopäätökset voidaan kokonaisuutena tehdä vasta myöhemmin.

Risikko sanoo, että terrorismin torjunnan toimenpidesuunnitelmaa kammataan kokonaisuutena läpi Turun tapahtumien jälkeen. Risikon mukaan niin on toimittu myös muualla Euroopassa tapahtuneiden iskujen jälkeen, kuten Pariisin, Nizzan, Lontoon, Pietarin ja Tukholman iskujen jälkimainingeissa.

Suunnitelmaa laativat sisäministeriön kanssa yhteistyössä suojelupoliisi, keskusrikospoliisi ja Poliisihallitus.

Pakkopalautusta odottavista yli 800 on Irakin kansalaisia

Esimerkiksi laittoman maassaolon estämiseksi ministerityöryhmä on laatinut toimenpideohjelman jo tammikuussa. Ohjelmaa tarkastellaan nyt osana koko turvapaikkaprosessin tarkastelua. Tärkeintä Risikon mukaan olisi, että lainvoimaisen, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet palaisivat vapaaehtoisesti kotimaahansa.

Maahanmuuttovirastoon on perustettu 15 palveluohjaajan virkaa. Heidän tarkoituksenaan on tuottaa tietoa vapaaehtoisesta palaamisesta. Pohdinnassa on muun muassa myös se, voitaisiinko vapaaehtoisesta paluusta tehdä houkuttelevampaa esimerkiksi korottamalla taloudellisen tuen määrää, mikä myönnetään vapaaehtoisesti palaaville.

Risikko sanoi, että tällä hetkellä pakkopalautusta odottaa poliisin mukaan noin 1 400 ihmistä. Risikon mukaan se, että henkilöitä ei ole palautettu, ei johdu Suomesta.

– Poliisi pystyisi heidät kyllä palauttamaan, mutta henkilöt tarvitsevat asiakirjat palatakseen. Niitä ei saada kohdemaista kovin nopealla tahdilla, Risikko sanoo.

Risikon mukaan pakkopalautusta odottavista yli 800 on Irakin kansalaisia. Suomella ja Irakilla ei ole kahdenvälistä palautussopimusta, kun taas esimerkiksi Afganistanin kanssa sopimus on. Ministeri sanoo, että neuvottelut ovat käynnissä.

Risikko huomautti, että Suomi on palauttanut 70 prosenttia lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista, kun muissa maissa prosentti on 30.

Risikko sanoo, että lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden määrä kasvaa tänä vuonna, kun alustavan päätöksen saaneiden valitukset etenevät hallinto-oikeuksissa.