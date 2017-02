Sisäministeri Risikko aikoo jatkaa keskusteluja piispojen kanssa: ”Otan tästä kopin”

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) aikoo käydä lisäkeskusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen kanssa liittyen laittomiin maassa oleskeleviin ihmisiin.



Risikon mukaan keskustelujen jatkosta sovittiin jo viime syksyllä, kun hän tapasi piispat ensimmäistä kertaa aiheen tiimoilta. Ministeri sopi piispojen kanssa tuolloin, että keskusteluja jatketaan, mutta päivämäärää ei ole vielä sovittu.



Hän kertoo Lännen Medialle ”ottavansa kopin” asiasta.



– Nyt voisi päivittää tilannetta monessa muussakin asiassa. Olemme laatimassa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, ja kirkon olisi hyvä olla myös siinä mukana, Risikko sanoo.



Keskusteluille tuli aikanaan tarvetta Suomessa muun muassa kasvaneen turvapaikanhakijamäärän vuoksi. Risikko on toivonut, että kirkko edesauttaisi myös laittomasti maassa olevien palaamista kotimaihinsa.



Evankelis-luterilainen kirkko on puolestaan tarjonnut hätämajoitusta paperittomille eli laittomasti maassa oleskeleville.



Kirkko perustelee omaa toimintaansa kirkkoturvan periaatteella, ja kirkko päivitti ohjeensa sitä kohtaan lokakuussa.



Risikko kuitenkin kiistää, että kirkon ja valtion välisissä linjauksissa olisi suurta ristiriitaa.



– Siellä sanotaan selvästi, että kirkkoturvakin loppuu jossain vaiheessa. Myös perustuslaki edellyttää välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon antamista.



Keskustelujen tarkoituksena on ollut selventää kirkon antaman avun sisältöä.



– Kävimme tietysti vakavan keskustelun siitä, mitä tarkoittaa, että ihminen on laittomasti maassa. Korostin, että kun ihminen on laittomasti maassa, niin hän on laittomasti maassa, Risikko toteaa.



Arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa, että piispat toivat edellisessä keskustelussa esiin huolensa muun muassa hallituksen kiristyneestä turvapaikkapolitiikasta, joka koskee humanitaarista suojelua ja perheenyhdistämistä.



Hänen mukaansa laittomien maassa olevien henkilöiden auttaminen tehdään ihmisten itsensä ehdoilla, mutta yhteistyö viranomaisten kanssa on tärkeää.



– Pidän tärkeänä korostaa julkisen vallan velvoitetta turvata jokaisen ihmisen välttämätön voimeentulo ja huolenpito ja vastata heidän oikeuksiensa toteutumisesta, Mäkinen vastaa sähköpostitse.