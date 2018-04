Sisäministeri Kai Mykkänen: "Kolmannes työttömistä on lannistuneita tapauksia, joihin aktiivimalli ei pure"

"Suomen TE-toimistoja kiertäessään ministeri on kuitenkin huomannut, että kolmannes tai enemmän työttömistä on vaikeasti työllistyviä." Eiköhän tämäkin tehtävä olisi kuulunut Lindströmille. Aktiivimalli on vaikea asia yli 60-vuotiaille. Tämä olisi pitänyt ottaa huomioon. "Ihmiset ovat aktivoituneet ottamaan vastaan enemmän keikkatöitä ja käymään työllisyyskursseilla." Mieheni mielestä joka on työskentelee koulutuspuolella; koulutukset (rekry-koulutukset) ovat niin ja näin. Firmat (tai vastaavat) hyötyvät siitä enemmän kun järjestävät näitä ja saavat maksun. Firmat (yritykset) saavat ilmaista työvoimaa.