Sisällissota alkoi sata vuotta sitten – Limingassa tehtiin paikallinen rauhansopimus jo sodan alkumetreillä

Tuohon asetteluunhan ei ole nyt pitkä matka, tällä hallituksella, se koittaa ahdistaa työväkeä niin alas kuin vain ehtii tämän hallituskautensa aikana. On se kummallista ettei sielllä ole viisaita seassa jotka toppuuttaa eivätkä päästä kaikkia säätelyjä läpi. Tuommoisiako pitää äänestää, on suorastaan hullua, että ihmiset laittaa pärstäkertoimien mukaan ääniä ja jopa niille jotka osaa sanoa ponnekkaasti toisille vastaväitteitä, jotka usein ovat ihan vain sanasotaa. Ihminen joka osaa olla rauhallisempi, siitä ei tykätä, koska yhteiskunta on mennyt siihen, että kaikki huutaa minulle minulle,,,.Jospa seuraavissa edukuntavaaleissa olisi parempia henkilöitä, joilla ei ole se rahankiilto silmissä ja kansan alistaminen, vaan halu tehdä töitä tosiaan isänmaan eteen, sillä palkalla minkä saa ja kaikki turhat edut karsittaisiin heiltä pois. Annettaisiin välillä työttömille, eläkeläisille, osa-aikatyöllisille jne. enemmän niitä helpotuksia, etteivät sairastu tähän niukkuuteen, jolla ei ole loppua tänäpäivänä.