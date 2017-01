Sisäilmaoireet lisääntyneet Rata-aukion poliisiasemalla – putkaan joutuvia kuskataan Raaheen

Sisäilmaoireilu Oulun keskustan poliisiasemalla Rata-aukiolla on lisääntynyt. Oireilua on esiintynyt etenkin vapautensa menettäneiden tiloissa eli putkatiloissa. Poliisilaitos on päättänyt siirtää ne kokonaan pois Rata-aukiolta mahdollisimman pian.

Jatkossa putkaan joutuvia voidaan viedä esimerkiksi Raahen poliisiasemalle. Poliisilaitos selvittelee myös mahdollisuutta hyödyntää Haukiputaan poliisiaseman tiloja.

Myös osa poliisitalossa työskentelevistä poliiseista muuttaa tilapäisesti Intiöön. Senaatti-kiinteistöt on järjestänyt poliisille kasarmialueelta toimistotiloja, jonne poliiseja ryhtyy siirtymään jo lähipäivien aikana.

Sisäilmaoireet ovat lisääntyneet meneillään olevan remontin myötä. Se toteutetaan alkuperäistä suunnitelmaa laajempana.

– Tilanne on mennyt vakavammaksi kuin on ajateltu, Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Timo Saarela kuvailee.

Syyskuun alun jälkeen lähes 90 henkilöä on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon muun muassa hengitystieoireiden ja astmaoireiden vuoksi.

Ratakadun kiinteistössä on alkanut remontti. Tarkoitus on remontoida yksi kerros kerrallaan.