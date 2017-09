Sirpa Pietikäinen patistaa: Puolueiden palattava neuvotteluihin vaalien yhdistämiseksi

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) toivoo, että puolueet voisivat vielä avata uudestaan keskustelun euro- ja eduskuntavaalien yhdistämisestä. Puoluesihteerien neuvottelut monien Suomessa lähestyvien vaalien yhdistämisestä päättyivät tämän viikon alussa erimielisyyteen.

Puoluesihteerien neuvottelupöydällä olivat maakuntavaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ajankohdat, mutta puolueet eivät löytäneet yhteistä näkemystä siitä, mitkä vaalit pitäisi yhdistää. Suomessa on kahden vuoden aikana viidet vaalit, mikäli alkutalven presidentinvaaleissa on kaksi kierrosta. Hallituspuolueet ovat kannattaneet euro- ja eduskuntavaalien yhdistämistä, mutta sdp, rkp ja kristillisdemokraatit vastustavat yhdistämistä. Eduskunta- ja eurovaalien välillä on keväällä 2019 vain pari viikkoa.

Pietikäinen otti vaalien niputtamisen esiin jo yli vuosi sitten Lännen Median haastattelussa. Nyt hän palaa asiaan blogikirjoituksessaan.

- Yhdistämisen myötä ehdokkuusshoppailusta päästäisiin eroon, jos äänestäjät kerralla tietäisivät, mihin kukin on ehdolla.

Pietikäinen nostaa esille myös vaaliväsymyksen.

- Kun kaikki huomio on kiinnittynyt eduskuntavaaleihin, niin eurovaalien kohdalla iskee helposti vaaliväsymys. Median huomio taas on jo kiinnittynyt alkaneisiin hallitusneuvotteluihin. Odotettavissa on, että äänestysprosentti putoaa niin alas, että vain EU-asioihin vakavimmin suhtautuvat ja parhaiten omat äänestäjänsä liikkeelle saavat voivat menestyä. Kolmenkymmenen prosentin tuntumaan painuva äänestysprosentti ei vahvista eurooppalaista lainsäädäntötyötä ja uskoa sen kansanvaltaisuuteen, Pietikäinen huomauttaa.

Hän painottaa, että yhteisen aikataulun säätäminen on yhä mahdollista tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Eduskuntakauden pidentäminen muutamalla viikolla ei Pietikäisen mukaan ole ongelma, jos valtaosa eduskuntapuolueista sille kannalle asettuu.

- Tämän kaltaisissa asioissa yksimielisyyden olisi kuitenkin oltava mahdollisimman laajaa.