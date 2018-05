Sirpa Pietikäinen: Kokoomuksen kuohunta on normaalia – radikalismi löytyy keski-ikäisistä naisista

Sirpa Pietikäinen johtaa 50 000 marttaa. Hän näkee, että ruohonjuuritasolla saadaan paljon nopeammin näkyviä tuloksia kuin Euroopan parlamentissa.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kehittynyt valtavasti puheenjohtajana.

Tänä keväänä Orpo on saanut ankaraa arvostelua puolueensa sisältä.

– En muista tilannetta tai aikaa, ettei puheenjohtajaa olisi arvosteltu. Sen sijaan Orpo on saanut sitä harvinaisen vähän, ja kun sitä tulee, se luonnollisesti koetaan uutisena.

Orpoa on kritisoinut muun muassa puolueesta eronnut Hjallis Harkimo, joka on perustanut Mikael Jungnerin kanssa Liike nyt -nimisen poliittisen liikkeen.

– Jungner on älykäs mediahahmo, joka herättää kiinnostusta ja sitä kautta julkisuutta.

"Macronismille ei ole tilaa Suomessa"

Pietikäisen mielestä Liike nyt -hankkeessa ei ole kysymys Macron-ilmiöstä. Hän viittaa Ranskan presidenttiin, joka nousi valtaan puolueiden ulkopuolelta.

– Kokoomus on valtavirraltaan maltillinen, kohtuullisesti ympäristöasioita huomioonottava ja sosiaalisempi kuin edeltäjänsä. En yksinkertaisesti näe tilaa macronismille. Sen sijaan itsenäistä ajattelua puolueesta löytyy, ja niin kuulukin löytyä. Arvostan esimerkiksi Elina Lepomäen itsenäistä ajattelua ja perehtymistä asioihin. Hän perustaa näkökulmansa huolella.

Pietikäinen pohtii, ettei uutta puoluetta ole helppo perustaa. Hän viittaa muun muassa Timo Soiniin, jolla kesti liki 20 vuotta perussuomalaisten kanssa.

– Pitäisi olla valtava tilaus. Onko markkinaliberaaleille tilausta tällä hetkellä? Voi olla, että olen väärässä, mutta en näe markkinaliberaaleille tilausta.

Kokoomuksessa on kolmea eri ideologista väkeä: konservatiiveja, sosiaalireformisteja ja markkinaliberaaleja. Pietikäisen mukaan jälkimmäinen on pieni joukko, josta on ehkä lähtijöitä Liike nyt -porukkaan, muttei mitenkään valtavasti.

– Se on normaalia poliittista liikehdintää. En näe, että kokoomuksessa olisi aatteellista kriisiä.

Pietikäisen mukaan jokaisen pitää poliittisesti toimia siellä, missä tuntee olevansa kotonaan.

Kokoomusvaikuttaja ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ei aio asettua ehdolle maakuntavaaleissa. Sen sijaan Pietikäinen haluaa vaikuttaa kotimaan järjestötoiminnassa. Hän onkin tuore Martta-liiton hallituksen puheenjohtaja.

Järjestöissä hiljaista tietoa

Pietikäisen työ Europarlamentissa on tiukkaa aivotyötä ja vaatii sinnikkyyttä ja laajojen asioiden ymmärrystä. Martoissa hän pitää ruohonjuuritasolla toimimisesta. Käden jäljen näkee heti, eikä vasta vuosien päästä, kuten Euroopan parlamentissa.

– Politiikka on henkistä kuntopyöräilyä, jossa matka ei juurikaan edisty. Haluan pitää pääni kansalaistoiminnassa. Se auttaa ymmärtämään ihmisiä, ja sieltä saa paljon hiljaista tietoa. Esimerkiksi järjestöissä maahanmuuton ongelmat, erityisesti naisten osalta, olivat näkyvissä jo paljon aikaisemmin kuin niistä ryhdyttiin julkisesti puhumaan.

Ennen Marttoja Pietikäinen toimi kymmenen vuotta Suomen YK-liiton puheenjohtajana.

Radikaalia toimintaa, joka lähtee kotoa

Pietikäisen mukaan marttailu on ollut suotta vitsailun aihe.

– Kenellekään ei tule mieleen morkata rotareita tai muita järjestöjä, mutta martoista väännetään kaiken näköistä herjaa.

Ehkä marttailusta vitsaillaan, koska se on radikaali liike, jonka oivallus on, että maailmaa muutetaan kotitalous kerrallaan.

Omakotitalon pihamaalla oleva grillimökki on kovassa käytössä kesällä.

Marttaliitto syntyi vuonna 1899. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys halusi keskittyä kotien aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseen. Yhdistyksestä tulikin kotitalousneuvontajärjestö.

Esimerkiksi vuosisadan vaihteessa martat kiersivät kylästä ja talosta toiseen kertomassa, kuinka perustetaan tuottava kasvimaa tai neuvomassa, kuinka siivotaan tai hoidetaan lasta.

– Toiminnassa lähdettiin siitä, että kun nainen osaa, perhe pärjää. Naisia ei tukenut tuolloin kukaan muu. Se oli vallankumouksellista.

Pietikäinen näkee Martat edelleen vallankumouksellisena järjestönä, sillä naisista löytyy paljon voimaa.

Hän sanookin, että radikaaleimmat kansanryhmät eivät löydy Mannerheimintien mielenosoituksista, vaan keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista naisista.

– He ovat aikaansa seuraavia, suvaitsevaisia, vastuullisia ja myönteisesti kärsimättömiä. Naisissa on potkua.

Sirpa Pietikäisellä on hyötypuutarha. Sieltä saa muun muassa lipstikkaa, joka korvaa kasvisliemikuutiot.

Pietikäinen oikein innostuu, kun hän lataa listaa naisten parhaista ominaisuuksista:

– Heissä on paljon elinvoimaa, pelkäämättömyyttä ja tahtotilaa. Maailmankuvamme on fiksu, vastuullinen ja uskalias. Se näkyy myös mielipidekyselyissä.

Uutta ruokapolitiikkaa

Pietikäinen aikoo tuoda marttoihin ruokapolitiikkaa. Hän toiminut muun muassa Euroopan parlamentissa ruokaryhmän puheenjohtajana.

– Haluaisin, että Martat olisivat tekemässä ruokavallankumousta. Se voisi hyvin löytyä Marttojen 1920-luvun resepteistä, joissa tehdään ruokaa läheltä tuotetuista raaka-aineista. Toivon myös järjestöjen löytävän uusia yhteistyömuotoja.

Pietikäinen myös uskoo, että 50 000 jäsenessä on voimaa vaikuttaa esimerkiksi valintoihin, joita joka päivä teemme.

– Jokaisessa meissä asuu pieni martta. Pitää vain löytää oma väylä marttailla.