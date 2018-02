Sipilän syrjäyttämistä yrittävä Väyrynen: Eroan keskustasta, jos en tule valituksi

kyllä kepun pitää erottaa tuo keminmaan yhdistys puolueesta ja paavo sen matkassa. eihän se silloin voi olla puolueen ehdokkaana vaaleissa. toki tuo on kiinnostavaa, että halua sinne on. varmasti tuossa asiassa keskustan johto on toiminut aivan löperösti ja saa maksaa tekosistaan. toisaalta tosi mietin, että monethan sekoaa, kun ikää tulee. sillä on jopa oma nimitys. minun lapsena ollessa sanottiin, että se houraa.