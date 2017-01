Sipilä vierailee Tanskassa - isännöi myös kansallisbaletin juhlanäytöstä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vierailee tänään Tanskassa. Hän tapaa Tanskan pääministerin Lars Lökke Rasmussenin. Pääministerit keskustelevat maiden välisistä suhteista sekä ajankohtaisista asioista, kuten talouden uudistuksista, maahanmuuttopolitiikasta ja EU:n tulevaisuudesta.

Sipilä isännöi lisäksi Suomen kansallisbaletin juhlanäytöstä Tanskan kuninkaallisessa teatterissa Suomi 100 -valtuuskunnan puheenjohtajana. Myös Tanskan kuningatar Margareetan on tarkoitus osallistua juhlanäytökseen. Lisäksi balettiin saapuu useita ministereitä, diplomaatteja, tanskalaisia arvohenkilöitä ja Suomen ystäviä.

Suomen kansallisbaletin neljän esityksen vierailu Kööpenhaminaan on yksi Suomen juhlavuoden kansainvälisiä tähtihetkiä. Lumikuningatar-baletti perustuu tanskalaisen Hans Christian Andersenin samannimiseen satuun.

Teoksen koreografi on Suomen kansallisbaletin tanskalainen taiteellinen johtaja Kenneth Greve, joka on aiemmin työskennellyt Tanskan kuninkaallisessa baletissa. Musiikin on säveltänyt Tuomas Kantelinen.