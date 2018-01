Sipilä: Työllisyysaste nostettava ensi kaudella 75 prosentin tuntumaan

Kestävä kehitys ja yhteiskunnan eheys? Siihenkö päästään vesistöjä pilaamalla, tuloeroja kasvattamalla, jatkuvalla talouskasvulla ja kulutusta lisäämällä tai alimman sosiaaliturvan kyseenalaistamalla?

Työllisyysaste on yleensä juuri oikea kun työvoiman tarve on tyydyttynyt. Ja sitä se on, vähäistä erityisammattitaidon tarvetta lukuunottamatta. Työtömiä työnhakijoita on satoja tuhansia. Osalta työnhaku on jo estetty. Keinotekoisia työpaikkkoja on helppo luoda. Esimerkiksi byrokratiaa lisäämällä tai muuttamalla työaikoja, teorioista riippuen pidemmiksi tai lyhemmiksi.