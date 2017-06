Suomi on valmis lisäämään EU:n puolustusyhteistyötä komission varovaisimman vision mukaisesti, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Siinä turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä sovitaan jäsenmaiden kesken kuten tähänkin asti. Puolustushankintojenkin tulee olla jäsenmaiden vastuulla.

Kahdessa muussa komission esittämässä tulevaisuusskenaariossa yhteistyötä tiivistettäisiin kunnianhimoisemmin. Syvimmän yhteistyön mallissa EU:lla olisi yhteinen puolustus. Keskitien vaihtoehdossa jäsenmaat yhdistäisivät resurssejaan ja EU ja Nato tekisivät enemmän yhteistyötä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) korostaa, että Suomen puolustuksen kovaa ydintä kehitetään edelleen 2020-luvulla kotimaassa, ei niinkään EU-yhteistyössä. Täysin yhtenäinen puolustus vaikuttaa hänestä kaukaiselta ajatukselta.

Sekä Niinistö että Sipilä uskovat, että etenkin kyber- ja hybridiuhkien torjunnassa voidaan tehdä sellaista yhteistyötä, joka tyydyttää kaikkia EU-jäsenmaita.

EU-budjetista esitetään isoa siivua puolustusmenoihin

Euroopan komissio esittää, että EU:n budjetista ohjattaisiin iso siivu puolustusmenoihin.

Komission keskiviikkona esittelemä puolustusteollisuuden ohjelma rahoittaisi prototyyppien kehittämistä.

Esimerkiksi lennokkien tai satelliittien prototyyppien kehittämiseen ohjattaisiin yhteensä 500 miljoonaa euroa vuosina 2019 ja 2020. Sen jälkeen summa voisi nousta miljardiin euroon vuodessa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteistä EU-rahaa käytettäisiin näin suoraan puolustuskyvyn kehittämiseen.

Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen (kok.) mukaan tarkoituksena on kannustaa yrityksiä hakemaan yhteistyökumppaneita ja lisäämään EU-maiden välistä yhteistyötä.

- Rahoitus on mahdollista saada vain, jos on selkeät indikaatiot siitä, että jäsenmaat ovat aikeissa ostaa tuotetta, Katainen kertoi.

Jäsenmaat päättäisivät, mitä prototyyppiä ne haluavat tukea eli mistä olisi niille yhteisesti hyötyä. Hankkeessa pitäisi olla mukana useampi kuin yksi maa ja ainakin kolme yritystä.

EU-rahalla voitaisiin kattaa noin viidennes prototyypin kustannuksista.

Prototyyppien rahoittaminen on osa suunniteltua puolustusrahastoa. Tulevaisuudessa jäsenmailla voisi olla lisäksi valmis malli ja rahoitustyökalu yhteishankintojen tekemiseen. Tästä komissio ei vielä keskiviikkona antanut esitystä.

Syyt EU:n puolustusyhteistyön tiivistämiseen ovat ilmeisiä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valinnan myötä EU:ssa on herätty entistä selvemmin siihen, että vastuu turvallisuudesta on otettava omiin käsiin.

Kataisen mukaan EU-maat voisivat saada isoja hyötyjä yhteistyöstä. EU-maat tekevät keskenään päällekkäisiä hankintoja ja tutkimusta, vaikka ne voisivat säästää yhteistyöllä merkittäviä summia.

- EU:n päällekkäisyyksien hintalappu vaihtelee 25:stä sataan miljardiin euroon vuodessa.

Kataisen mukaan kaikki riippuu nyt jäsenmaista

EU-maiden täytyy keskenään miettiä, haluavatko ne puolustusrahaston, josta rahoitettaisiin yhteishankintoja, kuten satelliitteja tai taisteluhelikoptereita. Rahastolla voisi olla myös yhteinen joukkovelkakirja.

Kataisen mukaan kaikki riippuu nyt jäsenmaista.

Yhteishankinnoilla voitaisiin hänen mukaansa säästää jopa 30 prosenttia vuosittaisista puolustusmenoista.

Kyse ei ole vain rahasta, vaan myös siitä, että hajanaiset hankinnat vaikeuttavat joukkojen käyttöä. Komissio laskee, että EU:ssa on 178 erilaista asejärjestelmää, kun Yhdysvalloissa niitä on 30.

Komissio on esittänyt rahaa myös puolustustutkimukseen. EU:n budjettiin on tarkoitus varata tätä varten lähivuosille 90 miljoonaa euroa. Komissio esittää, että vuodesta 2020 eteenpäin summa kasvaisi 500 miljoonaan euroon vuodessa.

Esitetyt summat ovat vasta komission esityksiä, ja on hyvin epävarmaa, haluavatko jäsenmaat kohdistaa näin paljon rahaa puolustukseen. Turvallisuus kyllä huolettaa jäsenmaita, mutta raha on lähivuosina erityisen tiukassa.

Britannian lähtö jättää EU:n 158 miljardin euron budjettiin noin kymmenen prosentin aukon, jonka täyttämisessä on jo paljon työtä.

Kataisen mielestä nyt on hyvä hetki käydä keskustelua siitä, miten jäsenmaat panostavat turvallisuuteen ja puolustukseen yhdessä.

- On otettava kantaa, millä toimialalla EU:n lisäarvo on suurin. On vaikea nähdä, että joku sanoisi, että se ei ole suurin puolustuksen ja turvallisuuden saralla.