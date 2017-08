Sipilä: Supo saanut käytännössä sen rahoituksen mitä pyytänyt

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei tällä erää lupaa suojelupoliisille lisärahaa Turun tapahtumien vuoksi.

Supon määrärahoja lisättiin kehysriihessä, Sipilä toteaa.

- Oikeastaan supo on saanut, mitä on pyytänyt, ja sinne on lisätty suhteessa supon budjettiin merkittävät summat.

Supo kertoi eilen, että Turun puukotuksista epäillystä tuli alkuvuodesta vihje Lounais-Suomen poliisille, joka toimitti tiedon suojelupoliisin käyttöön. Tämäntyyppisiä vihjeitä on tullut viranomaisille parin viime vuoden kuluessa yli tuhat, joten niiden tarkistamista joudutaan supon mukaan priorisoimaan voimakkaasti.

Sipilän mielestä kriittinen kysymys on nyt se, mitä tapahtuu turvapaikanhakijalle kielteisen päätöksen jälkeen, kun palautus toimeenpannaan tai henkilö odottaa valituspäätöksen ratkaisua.

- Se on hyvin kriittistä aikaa. Voi kuvitella, että siinä on syrjäytymisvaara ja henkisesti varmasti raskas aika odottaa. Ja siinä on myöskin vaara radikalisoitumiselle ja erilaisille vaikutuksille.

Sipilän mukaan tätä aikaa pitää nyt erityisesti pohtia ja etsiä keinoja, mitä sille voitaisiin tehdä.