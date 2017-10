Sipilä: Suomi ja Hollanti ryhtyvät lobbaamaan yhteistä eurolinjaansa

Suomi ja Hollanti aikovat sopia tänään huippukokouksen kulisseissa, että maat ryhtyvät ajamaan yhteistä eurolinjaansa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.)kertoi ennen huippukokousta Brysselissä, että näin kannattaa tehdä, koska Hollannilla ja Suomella on samanlaiset linjat EU:n talous- ja rahaliiton kehittämisestä.

- Hollannin kanssa nyt keskustellaan, mitkä voisivat olla maita (joiden kanssa kannat yhtyvät). Tietysti Saksa on hyvin lähellä meitä hallitusneuvotteluiden jälkeenkin, Sipilä sanoi ennen huippukokousta.

Hallitus linjasi viime viikolla, että euroalue ei tarvitse valtiovarainministeriä tai omaa budjettia. Euroalueen menoihin voidaan Suomen mukaan tarvittaessa ohjata siivu EU:n budjetista. Myöskään yhteiseurooppalaista työttömyysvakuutusta tai pahan päivän rahastoa Suomi ei kannata.

Kantojen taustalla on ajatus siitä, että yhteisvastuu EU-maiden välillä ei saa kasvaa. Se on hallitusohjelman kirjaus, josta varsinkin sininen eduskuntaryhmä haluaa pitää kiinni.

Sen sijaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) muuttamista eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi hallitus on valmis harkitsemaan.

Maat ryhmittelevät puolustushankkeita

Torstaina huippukokouksen agendalla on myös puolustusyhteistyö. Konkreettinen asia pöydällä on pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Se on yhteinen kehys eri maiden puolustusalan hankkeille, jonka perustamisesta on tarkoitus sopia joulukuun huippukokouksessa. Lähes kaikki maat ovat tiettävästi lähdössä yhteistyöhön mukaan.

Pienet maaryppäät voivat sen puitteissa sopia puolustusyhteistyön projekteista, joita on tähän mennessä ehdotettu vajaa 40.

Suomi on Sipilän mukaan tällä hetkellä kiinnostunut niistä muutamista.

- Kyberyhteistyön syventäminen, miehittämättömät ilma-alukset ja satelliittiyhteistyö, meriturvallisuuteen liittyvät kysymykset, esimerkiksi tilannekuvan jakaminen, Sipilä luettelee.

May toivoo EU-mailta kunnianhimoa

Britannian pääministeri Theresa May toivoo, että EU-huippukokouksessa asetetaan kunnianhimoisia suunnitelmia tuleville viikoille brexit-neuvotteluissa. EU-johtajat ovat koolla Brysselissä huippukokouksessa, jossa brexit on yksi asia muiden joukossa.

Britannia on toivonut, että neuvotteluissa päästäisiin nopeasti keskustelemaan EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta, mutta toiveet eivät ole täyttymässä. EU:n 27 maata toteavat huomenna, että erosopimus ei ole vielä riittävän pitkällä, jotta uudesta suhteesta tai siirtymävaiheesta voitaisiin neuvotella.

EU-lähteiden mukaan EU:n 27 jäsenmaata päättävät kuitenkin, että ne aloittavat muodostamaan kantaansa siitä, minkälainen suhde Britannian kanssa luodaan. Tähän mennessä Britannia on ilmaissut selvästi, että se ei halua jäädä EU:n sisämarkkinoille, eikä tulliliittoon EU:n kanssa.

May aikoo pitää tänään EU-johtajille illallisen yhteydessä puheenvuoron, jossa hänen odotetaan hoputtavan kollegoitaan. May sanoi ennen kokousta toimittajille, että hän toivoo varsinkin ratkaisua kansalaisten oikeuksista mahdollisimman nopeasti.

Neuvotteluvastuu kuuluu erikseen nimetyille neuvottelijoille, eikä varsinaisia neuvotteluita ole tänään tarkoitus käydä. Huomenna EU-maat kokoontuvat 27 maan kesken.

- Tässä Eurooppa-neuvostossa on kyse monesta muustakin asiasta kuin lähtöneuvotteluistamme: puolustuksesta, turvallisuudesta, terrorismin vastustamisesta ja maahanmuutosta, ja aion osoittaa Britannian pysyvän niissä isossa roolissa, May sanoi ennen kokouksen alkamista.