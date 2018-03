Sipilä sotesta: Kaikissa kompromisseissa on hankalia asioita – "Ylitulkintaa mukana siinä, että hallitus eroaa"

Sipilä ja Väyrynen on molemmat bisnesmiehiä, tämä tilanne kannattaisi hyödyntää, ja ruveta myymään lippuja ja lippalakkeja kesän Sotkamon puheenjohtaja vaaliin. Vastakkain on kaksi niin räävitöntä epätotuuden puhujaa, että julkinen narrauskilpailu vetäisi takuulla vaikka pesäpallostadionin täyteen, lippu ja oiheistuotteiden tulot voisi näyttävästi lahjoittaa vähempiosaisille, joilta ne saisi sitten korkojen kanssa perittyä takaisin hallituksen sopivasti kohdistamalla leikkauksella. Vaikkakin laidastaan kaikista puolueista on ollut edustajia joidenka maine on vääryyksistä kärsinyt, Keskustapuoluelaiset taitaa tämän tittelin ylivoimaisesti itselleen korjata. Muuten, tuossa Kansalaispuolueen nykyisessä puheenjohtajassa Sami Kilpeläisessä on kovasti erään Pääministerin näköä, voiskohan olla ....?