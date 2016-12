Sipilä: Sote-linjaus joululahja kaikille suomalaisille

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei allekirjoita vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin väitettä, että hallitus antoi valinnanvapauslinjauksellaan ison joululahjan yksityisille terveysfirmoille. Anderssonin mukaan valinnanvapausmalli tekee hallituksen sote-uudistuksesta suuren yksityistämishankkeen, joka lisää alueellista eriarvoisuutta.

– Jos tämä on joululahja joillekin, niin se on sitä jokaiselle suomalaiselle. Nyt valinnanvapaudesta, joka on ollut harvojen etuoikeus tähän asti, tulee jokaisen suomalaisen oikeus, Sipilä sanoi STT:lle.

Sipilä ei myöskään allekirjoita vihreiden kansanedustajan Touko Aallon arviota, että valinnanvapausmalli nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Sipilän mukaan malli on kustannusten näkökulmasta vähintäänkin neutraali ja pitkällä aikavälillä sen uskotaan laskevan kustannuksia.

Potilastiedot liikkeelle

Potilastietojen liikutteluun tarvittavan tietojärjestelmän aikaansaaminen on yksi sote-uudistuksen keskeisistä elementeistä. Tietojärjestelmien pystyttäminen ei ole halpaa hupia – monet muistavat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apotti-tietojärjestelmän massiivisen yli puolen miljardin euron laskun.

Sipilän mukaan valtiovalta haluaa yhteisellä ICT-palvelukeskuksella ja yhteisellä tietoteknisellä alustalla varmistaa eri järjestelmien yhteensopivuuden. Hanke on Sipilän mukaan edennyt syksyn mittaan hyvin.

– Tämä on ollut yksi nykyisen järjestelmän suurimpia puutteita, kun kukin taho on tehnyt tässä suhteessa miten haluaa, Sipilä arvioi.

Hän toivoo, että sote-palveluiden valinnanvapautta koskeva laki saadaan eduskunnassa käsiteltyä kevätkauden aikana niin, että valmista olisi heinäkuun alkuun mennessä. Näin maakunnille jäisi puolitoista vuotta aikaa valmistautua suureen muutokseen.

– Tämä on iso joululahja jokaiselle suomalaiselle. Tästä on puhuttu ja tätä on vatuloitu ainakin kymmenen vuotta.