Sipilä: Sote-linjaus joululahja kaikille suomalaisille

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei allekirjoita vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin väitettä, että hallitus antoi valinnanvapauslinjauksellaan ison joululahjan yksityisille terveysfirmoille. Anderssonin mukaan valinnanvapausmalli tekee hallituksen sote-uudistuksesta suuren yksityistämishankkeen, joka lisää alueellista eriarvoisuutta.

- Jos tämä on joululahja joillekin, niin se on sitä jokaiselle suomalaiselle. Nyt valinnanvapaudesta, joka on ollut harvojen etuoikeus tähän asti, tulee jokaisen suomalaisen oikeus, Sipilä sanoi STT:lle.

Sipilä ei myöskään allekirjoita vihreiden kansanedustajan Touko Aallon arviota, että valinnanvapausmalli nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Sipilän mukaan malli on kustannusten näkökulmasta vähintäänkin neutraali ja pitkällä aikavälillä sen uskotaan laskevan kustannuksia.

Potilastiedot liikkeelle

Potilastietojen liikutteluun tarvittavan tietojärjestelmän aikaansaaminen on yksi sote-uudistuksen keskeisistä elementeistä. Tietojärjestelmien pystyttäminen ei ole halpaa hupia - monet muistavat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apotti-tietojärjestelmän massiivisen yli puolen miljardin euron laskun.

Sipilän mukaan valtiovalta haluaa yhteisellä ICT-palvelukeskuksella ja yhteisellä tietoteknisellä alustalla varmistaa eri järjestelmien yhteensopivuuden. Hanke on Sipilän mukaan edennyt syksyn mittaan hyvin.

- Tämä on ollut yksi nykyisen järjestelmän suurimpia puutteita, kun kukin taho on tehnyt tässä suhteessa miten haluaa, Sipilä arvioi.

Hän toivoo, että sote-palveluiden valinnanvapautta koskeva laki saadaan eduskunnassa käsiteltyä kevätkauden aikana niin, että valmista olisi heinäkuun alkuun mennessä. Näin maakunnille jäisi puolitoista vuotta aikaa valmistautua suureen muutokseen.

- Tämä on iso joululahja jokaiselle suomalaiselle. Tästä on puhuttu ja tätä on vatuloitu ainakin kymmenen vuotta.

Husin Lindén: Päivystävien keskussairaaloiden toiminta vaarantuu

Hallituksen linjaus erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta vaarantaisi päivystävien keskussairaaloiden toiminnan, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén. Hänen mukaansa ympärivuorokautisen päivystyksen hoitamiseen keskussairaaloissa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessakin koko nykyinen lääkärityövoima.

Hallitus asetti eilisessä valinnanvapautta koskevassa linjauksessaan, että vuoden 2019 alusta alkaen 15 prosenttia erikoissairaanhoidosta kuuluisi valinnanvapauden piiriin. Toiminta on myös yhtiöitettävä.

Lindénin mukaan lääkärityövoimasta melkein puolet menee hoitoihin, jotka linjauksen mukaan siirtyisivät kokonaan yhtiöihin ja muusta sairaalatoiminnasta erilleen hoidettavaksi.

- Jos puolet lääkäreistä siirtyy yhtiöihin, miten päivystys voitaisiin hoitaa? Olen erittäin huolestunut tällaisista linjauksista. Ne eivät vaikuta kovin asiantuntevilta, Lindén sanoo tiedotteessa.

Hammaslääkäriliitto: Valinnanvapaus voi parantaa hoitoonpääsyä

Suun terveydenhuollossa sote-palveluiden valinnanvapaus voi parantaa hoitoonpääsyä, uskoo Hammaslääkäriliitto. Valinnanvapauden laajeneminen erikoissairaanhoitoon vaatii kuitenkin liiton mielestä suun terveydenhuollon osalta vielä täsmennyksiä.

Hammaslääkäriliiton mukaan riittävää valtionohjausta tarvitaan erityisesti siirtymävaiheessa, jotta palvelut eivät entisestään eriydy maan eri osien välillä.

- Keskeinen asia on tuottajille maksettava korvaus, jonka tulee suun terveydenhuollossa olla painotetummin suoriteperusteinen. Pelkkä kiinteä korvaus ei kannusta hoitamaan suuren hoidon tarpeessa olevia potilaita, jotka usein kuuluvat muutenkin heikommassa asemassa olevaan väestöryhmään, sanotaan liiton tiedotteessa.

Hallituksen lakiluonnoksessa esitetään, että suurin osa suun terveydenhuollon palveluista on suoran valinnan piirissä. Valinnanvapaus koskisi alle 18-vuotiaitakin.