Sipilä: Sote- ja maakuntauudistus lykkääntyy vuoden 2021 alkuun – jos tukea ei sotelle tänään tule, uudistus ja hallitus kaatuvat

Oikeastaan on ollut surkuhupaisaa seurata sivusta tätä sote-letkajenkkaa jo pitemmän aikaa. Koko hommaa ajetaan kuin käärmettä pyssyyn ja tuskin lie enää kenellekään epäselvää se, että tässä on kyse nyt enää puhtaasta vallankäytöstä ja -pelistä, jossa tavallisten rivikansalaisten edut ja tarpeet on heitetty romukoppaan jo ajat sitten. En tiedä kuinka kauan Suomi itseasiassa kestää tätä Sipilän hallituksen röyhkeää uusjakopolitiikkaa, jonka tarkoituksena näyttää olevan antaa enemmän niille, jotka eivät enempää tarvitsisi ja ottaa pois se vähäinen niiltä, jotka tarvitsisivat enemmänkin. Keskimäärin täällä lienee ihan kiva elää, mutta vähempiosaisten elämästä näyttää tulevan päivä päivältä pirullisempaa, kauniista, mutta katteettomista puheista huolimatta.