Hallituspuolueet keskustelevat mahdollisista lisäministereistä kehysriihessä, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Kehysriihi on tarkoitus pitää huhtikuun lopussa.

Sipilä arvioi STT:lle Brysselissä, että keskustelu lisäsalkuista on lähtenyt irti alkuperäisestä huolesta.

Lisäministerin tarpeesta ryhdyttiin keskustelemaan alun perin sen takia, että oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) työtaakka on ollut kohtuuton.

- Siihen pitää löytyä ratkaisu. Mitään muuta tarvetta mihinkään muihin operaatioihin en näe, Sipilä kommentoi.

Kaikki muut ministerit ovat selviytyneet töistään hänen mukaansa hyvin. Keskusteluissa on ollut, että jokainen puolue saisi jakaa yhdistelmäsalkkunsa. Sipilä on ehdottanut vaihtoehdoksi myös sitä, että oikeusministeriksi nimitettäisiin puolueeton henkilö, jolloin tasapaino puolueiden välillä säilyisi.

Lindströmin kerrottiin tänään jäävän sairauslomalle, joka jatkuu ensi viikon loppuun saakka. Sipilä kertoo kannustaneensa Lindströmiä laittamaan terveyden töiden edelle.

- Itse kannustin häntä. Terveys ensin, sillä muut asiat hoituvat.

Lindströmin erityisavustaja Leena Riekkola kertoi, että lääkäri määräsi ministerille lepoa muun muassa korkean verenpaineen vuoksi. Hänen mukaansa Lindströmin keho ei kestä kovaa työtahtia.

- Hän ei ole saanut nukutuksi, eikä ehdi syödä mitään, Riekkola sanoi.

Orpo: Kokoomuksella ei tarpeita

Kokoomuksen ministereillä ei ole tarpeita jakaa salkkujaan työssä jaksamisen takia, sanoo puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

- Kokoomuksen ministeriryhmä pystyy hoitamaan omat vastuunsa ja omat salkkunsa. Meillä ei ole tarpeita - mutta kun on ollut esillä joidenkin ministerien jaksaminen ja työtaakka, niin pitää tietenkin olla valmis keskustelemaan. Ainut kestävä lähtökohta on, että jos on tarve turvata hyvä lainsäädännön taso ja hallituksen kyky selvitä vastuullaan olevista asioista, Orpo sanoi.

Orpo sanoi odottavansa, tekeekö pääministeri Sipilä asiasta ehdotuksia.

- Pääministeri varmaan pohtii kokonaisuutta ja tekee ehdotuksia, jos kokee tarpeelliseksi.

Kokoomusministerit kommentoivat ministerikysymystä tiedotustilaisuudessa, jossa esiteltiin kokoomusministerien kasvuohjelmaa.

- Kokoomuksen ministeriryhmä on hyvässä iskussa, me katsotaan tulevaisuutta. Ei meillä ole mitään hätää, Orpo vakuutti.

Tiilikainen: Työlästä, mutta sujuu

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoi aiemmin, että hänen työnsä kahden ministeriön pestillä on sujunut, vaikka yhdistelmäsalkku työteliäs onkin.

STT:n puhelimitse Etelä-Koreasta tavoittaman Tiilikaisen mukaan häntä on auttanut paljon se, että hän tunsi jo entuudestaan alan ihmisiä.

Tiilikainen ei halua kommentoida, olisiko hän enemmän kiinnostunut maataloudesta vai ympäristöasioista, jos yhdistelmäsalkun toinen puolikas olisi jäämässä häneltä pois.