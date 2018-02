Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan valtion enemmistöomisteinen asetarvikeyhtiö Patria on selvittänyt Uganda-epäselvyyksiä kuten on pitänyt.

Suomen hallituksen kannalta asia on Sipilän mukaan nyt loppuun käsitelty.

- Uskon, että Patria on toiminut nyt kuten pitääkin toimia. Ihmisiä on erotettu tai lähtenyt yhtiöstä tämän casen vuoksi. Meidän puolelta asia Patriaan päin on loppuun käsitelty.

Hän kommentoi asiaa Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n epäviralliseen huippukokoukseen.

Ugandaan ei irtoaisi hänen mukaansa tällä hetkellä asevientilupia.

Myös entiseltä viestintäministeriltä Suvi Lindéniltä on vaadittu selitystä siitä, mitä hän teki Ugandassa. Lindén on ollut julkisuudessa niukkasanainen sen jälkeen, kun selvisi, että hän oli ollut Ugandassa yhteisellä matkalla hotellihuoneesta kuolleena löytyneen suomalaisen liikemiehen kanssa.

Sipilä ei Lindéniltä selvitystä vaadi.

- Tietenkin näissä lähtökohtana on aina se, että niin entiset ministerit kuin muutkin itse osaavat arvioida toimintansa. Minulla ei ole tietoa siitä, millä asialla hän on tuolla ollut.