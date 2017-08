Sipilä: Palkkaverotuksesta päätetään yhdessä budjettiriihessä - kiky-kompensointi jo tehty

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö ansiotuloverotusta keventää ensi vuonna. Siitä tehdään hänen mukaansa hallituksen yhteinen päätös budjettiriihessä kuun lopussa. Ministerityöryhmä valmistelee sitä.

Hän muistuttaa STT:n haastattelussa, että kilpailukykysopimuksen kompensoinnit on jo tehty tälle ja ensi vuodelle. Vasta vuonna 2019 tarvitaan lisäkompensointia.

Verotuspäätöksiin vaikuttaa Sipilän mukaan tuorein talousennuste valtiovarainministeriöltä. Se valmistuu juuri ennen budjettiriihtä.

- Hallituksen lähtökohta on ollut, että veroja kiristämällä ei talousongelmaa ratkaista.

Hallituksen ei Sipilän mukaan tule puuttua syksyn työmarkkinaneuvottelujen kulkuun eikä esimerkiksi sopia mistään vero- tai muista porkkanoista hillitäkseen palkansaajajärjestöjen palkannostohaluja.

- Palkannostovaran täytyy löytyä työnantajien ja työntekijöiden välisissä keskusteluissa. Me emme nyt ole osapuoli tässä.

Perhevapaauudistus keskusteluissa ensi viikolla

Loppukuun budjettiriiheen on tulossa tukku asioita, joista hallituksen tulisi vielä löytää sopu. Yksi ennakkoon esille nousseista aiheista on yritystuet. Sipilän mielestä yritystukien leikkaaminen on vaikea kysymys, sillä hallitus ei halua koskea sellaisiin tukiin, joilla on työllisyysvaikutuksia. Hän olisi kuitenkin valmis muuttamaan joidenkin yritystukien painopistettä.

- Osa passiivisista yritystuista pitäisi suunnata aktiiviseen eli Tekesiin ja teollisuuden uusiutumiseen kohti kierto- ja biotaloutta.

Perhevapaauudistuksessa voitaisiin Sipilän mielestä edetä jo tällä hallituskaudella tietyin reunaehdoin.

- Keskustalle on tärkeää, että perheillä säilyy aito valinnanvapaus. Jatkamme ensi viikolla keskustelua hallituksen sisällä.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on sanonut, että uudistus pitää saada vähintään valmisteluun tämän hallituskauden aikana.