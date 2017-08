Sipilä: Palkkaverotuksesta päätetään yhdessä budjettiriihessä - kiky-kompensointi jo tehty

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö ansiotuloverotusta keventää ensi vuonna. Siitä tehdään hänen mukaansa hallituksen yhteinen päätös budjettiriihessä kuun lopussa. Ministerityöryhmä valmistelee sitä.

Hän muistuttaa, että kilpailukykysopimuksen kompensoinnit on jo tehty tälle ja ensi vuodelle. Vasta vuonna 2019 tarvitaan lisäkompensointia.

Verotuspäätöksiin vaikuttaa Sipilän mukaan tuorein talousennuste valtiovarainministeriöltä. Se valmistuu juuri ennen budjettiriihtä.

Sipilä Finnair-kohusta: Valtionyhtiöiden palkitsemisohjeet tehty noudatettaviksi

Valtionyhtiöiden palkitsemisohjeet on tehty noudatettaviksi, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

- Nyt Finnairin osalta ei ole noudatettu, hän sanoo STT:n haastattelussa Naantalissa.

Sipilän mukaan enemmistöomisteisten valtionyhtiöiden tulisi käydä palkitsemisohje läpi seuraavissa yhtiökokouksissaan keväällä.

- Silloin enemmistöomistajan ääni tulee siinä kuultua.

Hän kertoo keskustelleensa asiasta omistajaohjauksesta vastaavan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kanssa.

Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramolle myönnetystä lisäeläkkeestä nousi kohu. Koko asian taustalla on valtion esittämä näkemys, ettei lisäeläkkeitä käytettäisi palkitsemiseen. Sipilä oli tuolloin omistajaohjauksesta vastaava ministeri.

Sipilä ja Lintilä ovat sanoneet, etteivät he tienneet lisäeläke-esityksestä.

- Jos valtio-omistajalta tiedustellaan asiasta, meillä ei ole mitään muuta näkemystä kuin se, mitä on yhdessä linjattu ja eduskunnassakin keskusteltu. Minulle on yllätys, että ohjeita ei noudateta, sillä ne ovat kaikkien tiedossa.

Lintilä on sanonut, että valtioneuvoston omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heliövaara on kertonut kokeneensa, ettei Finnairin toimitusjohtajan mahdollisesta lisäeläkkeestä tarvinnut kertoa eteenpäin.

Sipilä sanoo, ettei ole keskustellut asiasta Heliövaaran kanssa.

"Pöydälläni kävi epämiellyttäviä palkkionkorotusesityksiä"

Sipilä kertoo, että ollessaan omistusohjausministeri, hänen pöydällään kävi lukuisia valtionyhtiöiden hallitusten palkkiokorotusesityksiä, jotka hän järjestelmällisesti tyrmäsi.

- Olen perustellut sen joka kerta sillä, että nyt on tehty kiky-ratkaisuja ja nyt ei ole mitään perustetta sille, että yritysjohdon tai hallitusten jäsenten palkkiot tällaisessa tilanteessa nousevat. Ehdotukset ovat olleet suorastaan epämiellyttäviä, ja olen myöskin sen ilmaissut.

Sipilä ei halua eritellä, mistä yhtiöistä ehdotuksia on tullut.

- En halua yhtiöitä nimetä, mutta kaikkiin niihin ehdotuksiin, joita on käynyt pöydälläni, vastaus on ollut sama. Totta kai myös tähän asiaan, jos se olisi käynyt minun pöydälläni, vastaus olisi ollut, että meillä on selkeä omistajaohjauslinjaus.