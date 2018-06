Sipilä paljasti luottamuksen apilan: Meillä on 10 kuukautta aikaa näyttää, että Suomi arvostaa tekijöitä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korosti puoluekokouksen linjapuheessaan, että keskustalla on kymmenen kuukautta aikaa näyttää, että Suomi arvostaa tekijöitä.

– Emme loiki tuulen suojaan tai sorru helppoihin jakolupauksiin ja mediatemppuihin. Emme ole luikki- tai jakopopulisteja, hän linjasi ja paljasti, että seuraavien vaalien kakkara on luottamuksen apila.

Pääministeri linjasi kokousväelle sitä, millaiseen hallitukseen keskusta ei ole valmis.

– Emme lähde sellaiseen hallitukseen, joka romuttaa tämän hallituksen perinnön. Emme myöskään ole valmiita hallitukseen, jonka ohjelmassa ei ole vastausta eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen.

Keskusta ei ole mukana myöskään hallituksessa, joka ajaa alas kotimaisen ruoantuotannon, eikä ota tavoitteeksi entistä vaikuttavampaa koulutus- tutkimus- ja tiedepolitiikkaa.

– Yhdellä sanalla emme ole valmiina politiikkaan, joka ei ole ylisukupolvista.

Sipilän mukaan Suomen pitää varautua isoihin muutoksiin, jossa esimerkiksi postin tuo drone-lennokki. Se toi Sipilälle puhujapaikalle hänen paljastamansa luottamuksen apilan lehtien kyltit, joista ensimmäinen on osaava kasvu.

Keskustan suuri tehtävä on Sipilän mukaan rakentaa suomalaisille turvallinen silta digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn aiheuttaman murroksen yli.

Keskusta esittää pienten lasten koulua, jossa esikouluvuosi ja peruskoulun kaksi ensimmäistä vuotta muodostaisivat joustavan kokonaisuuden.

Keskustalla on ratkaisu myös oppivelvollisuudesta käytävään keskusteluun.

– Esitämme oppioikeutta. Se tarkoittaa oppivelvollisuuden pidentämistä yhdellä vuodella sekä jatko-opintovalmiuksien lisäämistä peruskoulun oppimäärän lisäksi oppivelvollisuuden kriteereihin.

Toinen lehti on huolenpito.

Kakkaran toinen lehti on huolenpito. Sote-uudistus on peruskouluun verrattava suuri suomalainen yhdenvertaisuusuudistus.

– Sosiaaliturvan remontti on seuraavan vaalikauden jättiuudistus ja viime päivien kokemuksen valossa siitäkään ei taida tulla helppoa, Sipilä ennakoi.

– Keskustan mielestä on luotava malli, joka kannustaa ja velvoittaa pienenkin työn vastaanottamiseen. Sosiaaliturvan pitää olla nykyistä yksinkertaisempi ja joustavampi.

Sipilän mukaan keskustan on tuettava jokaisen perheen toivetta omasta lapsiluvustaan ja jokaisen perheen oikeutta valita omalle elämäntilanteelle parhaiten sopivat ratkaisut on mahdollistettava.

– Perhevapaauudistukseen olemme valmiita. Mutta emme lähde tietoisesti heikentämään pienituloisten perheiden toimeentuloa vauvavuosina.

Realistinen vihreys

Luottamuksen apilan kolmannessa lehdessä lukee realistinen vihreys.

– Ilmastonmuutos on vakava ongelma. Tarvitsemme toimia sen yli, mitä Pariisissa sovittiin. Vielä nyt, kun Yhdysvallat on ilmoittanut irtaantuvansa sopimuksesta, ollen ainoa maa, joka ei ole sopimuksessa mukana, meillä on kiire.

Maatiloilla on eletty vaikeita vuosia ja Sipilän mukaan tarvitaan kiireesti lisätoimia kannattavuuden parantamiseksi.

– Olemmekin sopineet maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kanssa, että kutsumme johdollani elintarvikealan toimijat koolle keskustelemaan keinoista maatalouden kannattavuuden parantamiseksi vielä ennen juhannusta.

Neljäs lehti vastuunkanto

Luottamuksen apilan neljäs lehti tarkoittaa vastuunkantoa, joka tarkoittaa erityisesti huolta kansainvälisestä yhteisöstä.

– Euroopan unionissa meidän on oltava aktiivisesti ratkomassa niitä kysymyksiä, joihin meillä on annettavaa ja osaamista.

Keskusta kannattaa kehitysavun nostoa asteittain kohti 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Haluamme luoda paremmat olosuhteet pakolaisleireille ja työskennellä rauhan eteen, jotta ihmisillä on mahdollisuus palata kotiseuduilleen.

Päivitys: Kappale vastuunkannosta lisätty kello 12:40.