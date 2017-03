Sipilä: Olen joustava ministerien määrässä

Hallituksen ministerien määrän nostaminen näyttää mahdolliselta. Päätös voitaisiin todennäköisesti tehdä hallituksen puolivälineuvotteluissa huhtikuussa.



Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi tiistaina eduskunnassa, että hän on tässä asiassa joustava. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ehdotti jo maanantaina, että hallitukseen tulisi jokaiselle puolueelle yksi ministeri lisää. Myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on sitä mieltä, että olisi parempi, jos jokaisessa ministeriössä olisi vastuuministeri.



– Tästä on keskusteltu viimeeksi tammikuussa ja sitä ennen syyskuussa. Tiedän, että jotkut ministerit ovat aika lujilla, Sipilä sanoi.



Sipilän mukaan keskustelut ministerien määrän nostamisesta ovat lähteneet nimenomaan ministerien työtaakasta, ei muista lähtökohdista. Määrän nostaminen on noussut esille nyt, kun perussuomalaiset ovat vaihtamassa puheenjohtajaa ja puheenjohtajan tehtävät jättävä Timo Soini haluaisi jatkaa ulkoministerinä. Puheenjohtajaksi ehdolla oleva Sampo Terho (ps.) on ilmoittanut haluavansa painavan salkun, jos tulee valituksi.



Sipilä ei halunnut vastata kysymykseen voidaanko ministerien määrää nostaa, jos Jussi Halla-aho nousee perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Halla-aho ei ole vielä ilmoittanut asettuuko hän ehdolle puheenjohtajaksi.



Valtiovarainministeri Orpon mukaan ministerien määrä ja heidän työmääränsä on ollut pitkään esillä, mutta mitään ei olla sovittu. Erittäin suuri työmäärä on ollut oikeus- ja työministeri Jari Lindströmillä (ps.) ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella (kesk.)



– Asiaa ei ratkaista tässä, vaan niin, että hallituspuolueet keskustelevat keskenään ja pohtivat, mikä olisi hyvä ratkaisu, Orpo sanoi.



Hänen mukaansa ministerien määrän vähentämisellä ei ole saavutettu sellaisia hyötyjä kuin tavoiteltiin.



– Kyllä se olisi parempi, että jokaisessa ministeriössä olisi vastuuministeri. Pitää olla tasapainoista, jos jotakin muutetaan.