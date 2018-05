Sipilä luottaa kokoomukseen: Irtiotot on nyt nähty - pääministeri ei innostu vaalien yhdistämisestä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) luottaa kokoomuksen yhtenäisyyteen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Sipilä kommentoi asiaa Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

Sipilän mukaan kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat erittäin sitoutuneita viemään uudistuksen maaliin. Sipilä uskoo, että kokoomuksen eduskuntaryhmä on puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon hallinnassa. Sipilä kertoo käyneensä perjantaina pitkän keskustelun aiheesta Orpon kanssa.

- Hän on vakuuttanut, että ryhmä on kasassa ja nämä irtiotot on enemmän tai vähemmän nähty, Sipilä sanoi.

Kokoomuksen ryhmän yhtenäisyys on herättänyt epäilyksiä muun muassa sen jälkeen, kun kansanedustaja Susanna Koski ilmoitti perjantaina äänestävänsä sote-uudistusta vastaan.

"Äärimmäisen vakava vuoto"

Sipilän mukaan sote-lausuntoluonnoksen torstainen vuotaminen perustuslakivaliokunnasta on äärimmäisen vakava asia.

Sipilän mukaan tapauksessa on hybridivaikuttamisen piirteitä, kun kansalaisissa ja tiedotusvälineissä pyritään herättämään hämmennystä.

- Tästä kyllä eduskunnan on käytävä äärimmäisen vakava keskustelu. Vuotajalla on aina joku muu motivaatio siinä vuotamisessa kuin se, että uudistus saataisiin käsiteltyä oikeassa järjestyksessä, Sipilä sanoi.

- Itselleni, joka tulen politiikan ulkopuolelta, on ollut hämmentävä seikka politiikassa, että näitä vuotoja tehdään salaisista käsittelyistä.

Sipilä muistuttaa, että perustuslakivaliokunta on oikeusistuimen kaltainen elin, jolla on erityinen rooli eduskunnassa.

Tietovuoto on Sipilän mukaan vakava asia myös sikäli, että eduskuntaan on tiedustelulain myötä tulossa uusi, luottamuksellisia tietoja käsittelevä tiedusteluvaliokunta.

- Näinhän ei voi eduskunta toimia, Sipilä sanoi.

Ei perustuslakituomioistuimelle

Sipilä ei innostu ajatuksesta, että eduskunnan perustuslakivaliokunta korvattaisiin monissa muissa maissa käytössä olevalla perustuslakituomioistuimella.

Orpo sanoi lauantaina Ylen haastattelussa, että Suomessa olisi hyvä harkita, olisiko eduskunnan perustuslakivaliokunta syytä korvata perustuslakituomioistuimella. Hänen mukaansa voisi olla paikallaan perustaa parlamentaarinen ryhmä pohtimaan perustuslakiin liittyviä kysymyksiä.

Sipilä olisi valmis säilyttämään Suomen nykyisen järjestelmän.

- Niin kauan kuin meillä säilyy politiikka perustuslakivaliokuntakäsittelyn ulkopuolella, sitä pitää vaalia. Siinä kuullaan asiantuntijoita ja sitten perustuslakivaliokunta tekee ei-poliittisen mietinnön, Sipilä muistutti.

- Jos meillä olisi perustuslakituomioistuin, me kuulisimme aika lailla viiveellä kyllä- tai ei-päätöksen siitä, että täyttääkö tämä perustuslakituomioistuimen mukaan perustuslain vaatimukset.

"Maakuntavaalit lykkääntyvät hieman"

Sipilän mukaan maakuntavaalit näyttävät lykkääntyvän hieman suunnitellusta lokakuun lopusta, mutta hän ei halunnut arvioida tarkemmin vaalien ajankohtaa.

- Voivatko vaalit olla vielä tämän vuoden puolella, en ota siihen kantaa ennen kuin eduskunnan käsittely nähdään. Jos laki tulee voimaan 1. heinäkuuta, silloinhan ne voidaan ainakin teknisesti ja periaatteessa vielä tämän vuoden puolella järjestää.

Sipilän mukaan tulevia maakuntavaaleja ja ensi huhtikuun eduskuntavaaleja ei voida yhdistää, koska maakunnille jäisi liian vähän aikaa toimintansa aloittamiseen. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2020 alussa.

- Riittävän ajoissa, ennen kuin maakunnat aloittavat, pitää olla vaalit, että demokraattiset päättäjät pääsevät asioista päättämään.

Sipilä tyrmäsi myös ajatuksen maakuntavaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien yhdistämisestä. Europarlamenttivaalit ajoittuvat ensi vuoden toukokuun lopulle, mikä olisi hänen mukaansa liian myöhäinen ajankohta maakuntavaalien järjestämiselle.