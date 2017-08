Sipilä: Kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeinen aika kriittistä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mielestä on kriittinen kysymys, mitä tapahtuu turvapaikanhakijalle kielteisen päätöksen jälkeen, kun palautus toimeenpannaan tai ihminen odottaa valituspäätöksen ratkaisua.

– Se on hyvin kriittistä aikaa. Voi kuvitella, että siinä on syrjäytymisvaara ja henkisesti varmasti raskas aika odottaa. Siinä on myöskin vaara radikalisoitumiselle ja erilaisille vaikutuksille, Sipilä sanoi keskustan eduskuntaryhmän kokouksen yhteydessä Savonlinnassa.

Sipilän mukaan asiaa pitää nyt pohtia erityisesti ja etsiä keinoja, mitä sille voitaisiin tehdä.

Sipilä ei suoraan ottanut kantaa perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ajatukseen, että paperittomasti maassa olevien vapaata liikkumista voitaisiin rajoittaa.

– Me emme lähde vielä hallituksena tässä vaiheessa ottamaan yksittäisiin keinoihin kantaa. Me haluamme rauhassa käydä läpi sen opin, mitä Turun tapahtumista on, kun tutkinnat saadaan valmiiksi. Sen jälkeen on päätöksenteon aika, Sipilä sanoi.