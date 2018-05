SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen puheet pienten eläkkeiden reippaasta korottamisesta saavat täystyrmäyksen keskustan ja kokoomuksen johdosta.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän mukaan täytyy miettiä, löytyykö puheille katetta.

- Kaikki leikkaukset, kun ensin perutaan ja sitten annetaan uudet lupaukset päälle, ja meillä on jo valmiiksi valtiontalous alijäämäinen, niin ei tässä mitään realismia ole. Eikä myöskään siinä, että kaikkia uudistuksia on koko ajan vastustettu. Tämä on populismia, Sipilä kuittasi eduskunnassa.

Sipilän mukaan hallitusneuvottelujen käyminen tällaisista lähtökohdista olisi vaikeaa.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää Rinteen puheita vastuuttomina.

- Hän teki jo edellisen satojen miljoonien lupauskierroksen tuossa muutama viikko sitten, ja nyt tuli vielä tuplaten parempi, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpo kavahtaa myös Rinteen suunnitelmia veronkorotuksista eläkekorotusten rahoittamiseksi. SDP:n suunnitelmat löisivät hänen mukaansa hiekkaa talouden ja työllisyyden rattaisiin juuri kun talouskehitystä on saatu piristymään.

- Vaalipuhetta, vaalipuhetta. Nyt kannattaisi malttaa mielensä, Orpo sanoi.

Rinne esitti vappupuheessaan alle 1 400 euron eläkkeiden korottamista sadalla eurolla lähivuosina.

Rinne: Toteutettavissa, jos tahtoa löytyy

Antti Rinne sanoo, että hänen vappupuheessa esittämänsä suunnitelma on toteutettavissa, jos poliittista tahtoa löytyy.

Rinne ei anna tarkkaa aikataulua sataan euroon pääsemiseksi. Hänen mukaansa se voisi olla mahdollista jo yhden vaalikauden aikana, jos se julkisen talouden näkökulmasta on mahdollista.

- Ilman että tämä on nyt lupaus, esimerkinomaisesti, voisi kuvitella, että yhden vaalikauden aikana, esimerkiksi 2020 tulisi 30 euroa nettona lisää ja vaikka 2022 tulisi toinen 30 euroa. Jos julkisen talouden kehitys kulkee tähän suuntaan mitä nyt mennään, niin voitaisiin tämmöinen toteuttaa, Rinne sanoo STT:lle.

Tällöin vaalikauden viimeiselle vuodelle jäisi Rinteen mukaan vielä yksi korotus tai sitten se siirtyisi seuraavalle vaalikaudelle, riippuen talouden tilanteesta.

- Jokainen meistä on nähnyt viime vuosina, miten nopeasti muutokset tapahtuvat. Kukaan ei varmaan edellytäkään, että osaisi ennustaa neljän vuoden päähän, missä talous kulkee, ja siksi tässä on edellytys, on että julkisen talouden on oltava semmoisessa kunnossa, että se pystytään tekemään.

Rinne viittaa aiemmin SDP:n varjobudjetissa esitettyyn suunnitelmaan, jossa esitettiin ensimmäiselle vuodelle 30 euron nettomääräistä korotusta 179 miljoonan euron kustannuksilla ja myös rahoitus siihen.

- Me olemme valmiita laajentamaan veropohjaa, jotta voidaan tämmöinen uudistus tehdä. Ei tämä ole tyhjää puhetta, Rinne sanoo.

Rinne ihmettelee, miksi eläkepuheet on nostettu tikun nokkaan nyt, vaikka SDP on tuonut niitä esiin aiemminkin eri yhteyksissä.