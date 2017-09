Sipilä ja Orpo Junckerin puheesta: Suomi ei ota lisää riskejä EU:n rahaliitossa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti eteenpäin katsovan puheen, jossa esillä olivat isot ja konkreettiset askeleet.

- Se heijasti Eurooppa-neuvoston henkeä Brexit-shokin jälkeen, Sipilä sanoi eduskunnassa.

Juncker piti tänään vuosittaisen Unionin tila-puheensa Strasbourgissa.

Sipilän mukaan kyseessä ei ollut liittovaltiopuhe, vaikka Juncker esitti Euroopalle muun muassa yhtä johtajaa ja valtiovarainministeriä sekä entistä tiiviimpää talous- ja rahaliittoa ja yhteiseurooppalaisia vaalilistoja parlamentin vaaleissa.

Sipilän mukaan osa asioista oli sellaisia, joissa voidaan mennä eteenpäin EU:n perussopimuksen mukaan, osa taas oli pitkän tähtäimen asioita, jotka eivät tule pitkään aikaan käsittelyyn.



Aivan sellaisenaan puheesta Suomelle kelpaa Sipilän mukaan vain kauppapoliittinen osio. Rahaliiton syventämisestä hallitusohjelmassa on selvät askelmerkit.

- Emme ota askeleita, jotka lisäävät riskiä. Pankkijärjestelmien on oltava samassa kunnossa ja julkisten talouksien on tehtävä ne uudistukset, joihin on sitouduttu.

Juncker patisti kaikkia EU-maita liittymään euroon ja vaati, että Romania ja Bulgaria pitää ottaa mukaan Schengenin alueeseen.

Sipilä totesi, että euro ja Schengen ovat auki kaikille ja toivoi varsinkin Ruotsin liittyvän euroon. Schengeniin liittymiselle pitää Sipilän mukaan olla läpinäkyvät säännöt. Ne maat, jotka täyttävät velvoitteet, on otettava mukaan.



Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Junckerin puheen peruslinja sopii hyvin Suomen hallituksen ohjelmaan. Integraation syventäminen sopii Suomelle silloin, kun se on Suomen ja koko Euroopan etu.

- EU:n on pakko kehittyä, se on Suomen etu. Jos EU nyt tyytyy, niin se hyytyy. Jos EU hajaantuu, niin se on heikko. Suomi tarvitsee vahvan Euroopan unionin. Me olemme pieni maa Euroopan laidalla. Hyödymme Euroopan unionista paljon enemmän kuin moni muu jäsen.

Orpo korosti, että hallitus ei ole ottanut yksittäisiin esityksiin vielä kantaa.

- Käymme hallituksen piirissä koko ajan keskusteluja ja tarkennetaan olemassa olevia mandaatteja sitä mukaa, kun esitykset tarkentuvat.



Orpon mukaan olisi luonnollista, että Euroopassa olisi yksi valuutta.

- Euro on paljon paremmassa kunnossa kuin vuosiin. Kriisien kautta euro on vakautunut ja on rakennettu mekanismeja kriisien hallintaan. Euro on hyvä ja uskottava valuttaa, toivon uusia jäsenmaita sen piiriin.

Orpo kuitenkin korostaa, että jokaisen maan, joka tulee euroon mukaan, on täytettävä kriteerit.

- Jokaisen jäsenmaan on saatava riskejä alemmas. Emme voi toimia niin, että ottaisimme sisään lisää maita, jotka toisivat lisää riskejä mukanaan. Ensin asioita kuntoon ja sitten sisään.

Euroopan yhdestä yhteisestä päämiehestä pitäisi Orpon mukaan käydä hyvä keskustelu. On arvioitava, toisiko ratkaisu jotakin lisäarvoa.

- Jos halutaan, että jäsenmaiden ääni kuuluu, niin siinä Eurooppa-neuvostolla on oma vahva roolinsa. Sitä en halua yhtään vähätellä.

EU:n talousministerin tarpeellisuudesta Orpo on kovin epävarma.

- Katsoisin mieluusti, miten voidaan kehittää euroryhmän puheenjohtajan roolia, mutta tässäkin asiassa totean, että kannattaa avoimesti tutkia uusia avauksia.



Eurooppa-, kulttuuri, ja urheiluministeri Sampo Terhoa (sin.) Junckerin puhe ei yllättänyt.

- Suomella on selkeä hallitusohjelma, jonka kautta lähestytään eurooppalaiselta tasolta tulevia avauksia. Hallitusohjelma korostaa kansallisen näkökulman EU-politiikkaa.

Ulkomaiset linjaukset eivät muuta Suomen hallitusohjelmaa, ja sitä noudatetaan riippumatta siitä, mitä ulkomailla linjataan.