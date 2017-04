Sipilä: Iso osa soten kermankuorinta- ja valinnanvapausongelmista ratkaistu

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan sote-uudistuksen valinnanvapauden perustuslailliset ja voittojen kermankuorintaan liittyvät huolet on jo ratkaistu.

Hallitus on Sipilän mukaan käsitellyt asioita sotesta saatujen lausuntojen perusteella. Sipilä muistutti, että sote-uudistuksen tärkein asia on jo ratkaistu, eli jäljellä on enää valinnanvapauden aikataulutus.

- Olemme ilmeisen yksimielisiä siitä, että uudistuksen perustarkoitus on, että järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Se on uudistuksen suuri ydin, ja myös hallitus on siitä yksimielinen.

Sipilän mukaan valinnanvapauden toimeenpanemisen aikataulun osalta riittää vielä tekemistä. Hänen mukaansa hallitus etsii todella ratkaisua, jotta valinnanvapaus saataisiin käyntiin suunnitelmien mukaan vuonna 2019.

Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ottavat parhaillaan mittaa toisistaan puheenjohtajatentissä Tampereella.

Opposition kansanedustajat kritisoivat heti tentin alettua kärkkäästi hallituksen sote-uudistuksen aikataulua. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä hallituksen pitäisi ottaa valinnanvapauden valmistelussa aikalisä.

- Aikalisä tarvitaan selvästi, jotta voidaan valmistella uudistus, joka toteuttaa alkuperäisiä tavoitteita, palveluketjujen sujuvoittamista ja hoidon parantamista.

Rinne: Työn organisointi kuntoon

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puolestaan ilmaisi huolensa, että palvelut vähenevät ja niiden hinta kasvaa hallituksen mallin myötä. Rinne totesi, että tälläkin hetkellä lääkärin ja sairaanhoitajien palvelut ovat korkeatasoisia, kunhan hoitoon vain pääsee.

- Työn organisointi ja johtaminen täytyy saada kuntoon. Kun hoitoon pääsee, palvelut ovat kunnossa.

RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mielestä potilaan eikä hallinnon tulisi olla uudistuksen keskiössä. Hänen mielestään asiantuntijoita ei ole kuultu tarpeeksi uudistuksessa.

- Hallituksen on korkea aika ottaa aikalisä ja tehdä uudistus kunnolla. Hosumalla ei hyvää tule.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini vastasi opposition kritiikkiin kutsumalla sitä pelotteluksi ja vastuuttomaksi myrkyn kylvämiseksi.