Sipilä Iltalehdelle: Tavoitteena on 72 prosentin työllisyysaste vuonna 2021

Tähän päästään sillä kun pakotetaan työttömät pätkätöihin ja kursseille. Jos vaikka 50,000 työtöntä on yhtä aikaa päivän verran nettipalaverissa joka on merkattu koulutukseksi, voidaan heidät poistaa päiväksi pois kortistosta ja tilastot on heti kauniimmat hetken aikaa. Tätä se byrokratia on parhaimmillaan.