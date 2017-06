Sipilä: Hallitusryhmien pidettävä poissaolot hallinnassa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) pitää ymmärrettävänä, että Uusi vaihtoehto -ryhmän ja perussuomalaisten välillä tapahtuu siirtymisiä. Irtautuneet perussuomalaiset tekivät päätökset uudesta ryhmästä niin nopeasti, että pohdintaa voi vielä olla puolin ja toisin.

Sipilä sanoi EU-huippukokouksessa Brysselissä, ettei hänellä ole tiedossaan Ritva "Kike" Elomaan ohella muita kansanedustajia, jotka olisivat siirtymässä takaisin perussuomalaisiin.

Sipilä oli kokouksen lomassa yhteydessä Suomeen ryhmässä tapahtuneesta muutoksesta.

- Rauhallista kuulemma siellä on ollut, Sipilä sanoo.

Hallituksen enemmistön mureneminen vaatii pääministerin mukaan kuitenkin hallitukselta uudenlaista asennoitumista.

Poissaoloihin pitää kiinnittää enemmän huomiota, minkä takia eduskuntaryhmien puheenjohtajat joutuvat hänen mukaansa tekemään todella paljon töitä.

Elomaan loikkauksen jälkeen kolmella hallitusryhmällä on enää 105 paikkaa eduskunnan 200:sta. Käytännössä paikkoja on 104, sillä Uusi vaihtoehto -ryhmään loikanneiden joukossa on puhemies Maria Lohela, joka ei osallistu äänestyksiin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Elomaan tiedotustilaisuudessa uskovansa, että paluumuuttajia tulee vielä lisää.