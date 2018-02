Sipilä: Hallituspuolueiden puheenjohtajat käsittelevät perhevapaauudistusta maanantaina

No niin eli siinä me nyt nähdään mikä on seuraus sosialismista ja siitä kun olemme antaneet puolet rahoistamme ja lähes kaiken päätösvallan poliitikoille. Tähänkin luonnollinen ratkaisu on se, että ei siirretä rahojamme veroina poliittiselle eliitille. Jokainen perhe pitäkööt itse omat rahansa ja hoitakoot asiansa juurikuten parhaaksi katsovat. Jos joku perhe haluaa pitää vapaata, niin se olkoot perheen oma asia ja rahastahan se ei tule jäämään kiinni kun ei siirretä perheiden rahoja minkäänlaisina veroina eliitille.

Nykyisessä mallissa perhe siirtää rahoistaan noin puolet veroina hallintokoneistoon. Hallintokoneisto sitten sieltä saattaa almuina antaa jotain pientä vapaata tai lapsilisää. Se ei ole kuin murto-osa siitä mitä perheesi on alkujaan veroina maksanut. On aika sanoa poliitikoille ja virkamiehille että ei kiitos ja on myös aika kansalla itsenäistyä ja lopettaa verojen maksaminen.